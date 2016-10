Am trăit boierește de pe urma bărbaților însurați

Trebuie să încep prin a spune, de la bun început, că nu mi-a plăcut munca. Deși m-am născut la țărci, am urât dintotdeauna tot ceea ce presupune muncă fizică, așa că am decretat că un amărât de job, prost plătit, nu e de mine și m-am orientat repede. După ce am prins gustul traiului bun, datorită primului meu iubit, n-am mai putut renunța la viața mea de lux, așa că mi-am găsit repede sponsori: bărbați bogați și însurați.

Sunt absolut convinsă că pe foarte mulți dintre cititori îi va șoca și, probabil, îi va consterna faptul că am găsit de cuviință să-mi destăinui povestea. Trebuie să spun însă că am ajuns în această situație pe de o parte din naivitate, dar, pe de altă parte, și pentru că mi-a surâs traiul în lux, fără prea multă muncă.

Acum, la 37 de ani, am, de multe ori, impresia că viața mea este terminată. Probabil că, după ce veți citi rândurile de mai jos, vă veți gândi că asta și merit! Poate… Vă rog să considerați însă povestea mea și ca pe un avertisment pentru părinți, în special pentru cei care au fete. Aveți mare grijă ce anturaj frecventează copiii dumneavoastră!

Să încep cu începutul: sunt o fată de la țară, pe care natura a înzestrat-o cu frumusețe. Mă cunoștea toată lumea și toți mă admirau; fiind singura fată din familie (mai am trei frați), eram bucuria părinților mei. Toată lumea îmi spunea „frumușica lui Costică”.

Ai mei și-au bătătorit mâinile de muncă, pentru a ne ajuta pe noi să ne facem un viitor mai bun. Din păcate, doar mie mi-a plăcut școala și am fost singura care a plecat la liceu, la oraș. Acolo am observat că mai toți băieții și bărbații întorceau capul după mine, chiar și unii profesori rămâneau uneori cu creta în aer sau cu fraza la jumătate când dădeau cu ochii de mine. E foarte plăcut să știi că toată lumea se uită cu admirație la tine.

Așa am prins gustul libertății și al iubirii, credeam eu, dar de fapt era vorba despre relații pasagere, cu care eu îmi hrăneam orgoliul. Am avut mulți colegi care s-au îndrăgostit de mine, dar erau mult prea necopți ca să-mi pierd timpul cu ei, cel puțin așa credeam atunci.

în clasa a XII-a, la o petrecere, l-am cunoscut pe Sorin. Era deja bărbat în toată firea, avea 25 de ani, și provenea dintr-o familie înstărită, dar câștiga și el o mulțime de bani, din păcate atunci nu m-am întrebat în ce mod. Avea o mașină ultimul răcnet, cu care mă plimba tot timpul, și mă copleșea cu cadouri scumpe: parfumuri, îmbrăcăminte și încălțăminte de firmă, farduri scumpe, mergeam doar la restaurante de lux, ba chiar am petrecut și un concediu împreună în străinătate, unde m-a dus să facem shopping.

Sorin se purta frumos cu mine, era tandru, afectuos, iar toate lucrurile pe care mi le dădea au reprezentat pentru mine o dovadă de adevărată afecțiune. în toată perioada asta, am locuit în garsoniera lui, unde aveam absolut de toate, și în câteva luni am ajuns să mă obișnuiesc atât de mult cu noul meu stil de viață, încât nu mai puteam înțelege cum de trăisem atâția ani în sărăcie și mi-am jurat să nu îmi mai schimb modul de trai niciodată.

Exact după ce mi-am dat bacalaureatul, Sorin a venit acasă cu un buchet imens de orhidee, o sticlă de șampanie și multe delicatese, decretând că trebuie să sărbătorim evenimentul. Am petrecut o seară minunată numai noi doi, dar, înainte să plece, mi-a spus pe un ton foarte hotărât:

— Trebuie să ne despărțim! Tata are o firmă care este în pragul falimentului și are mare nevoie de o infuzie de capital, așa că aproape m-a implorat să mă însor cu fiica unui partener de afaceri, care pare interesat. Dacă nu-l salvez eu, nu are cine să o facă, iar părinții mei au făcut totul pentru mine, acum e rândul meu.

Am rămas fără cuvinte și am început să plâng. țineam mult la el și nu concepeam viața fără el sau fără… ceea ce-mi oferea el. Mi-am luat totuși inima în dinți și l-am întrebat dacă nu mă poate ajuta în continuare, pentru că nu mă vedeam devenind vânzătoare sau te-miri-ce altceva, într-o firmă de doi bani. Sorin a zâmbit:

— Te-ai spurcat la traiul bun, nu? 0 să fac tot posibilul să te ajut. Am niște prieteni care sunt exact ce-ți trebuie. îți las și niște bani până te pui pe picioare, dar, din clipa în care mă însor, uiți că mai exist și te faci că nu mă cunoști dacă ne întâlnim vreodată undeva. Ne-am înțeles?

Ce puteam face? Am acceptat. A doua zi, am plecat cu mașina la București, a închiriat o cameră la hotel, am umblat prin oraș să-mi cumpere niște haine pentru o ocazie specială, iar seara, ne-am dus într-un club foarte luxos, unde avea loc o petrecere privată.

Sorin m-a prezentat câtorva dintre prietenii lui, care m-au măsurat din cap până-n picioare, și pe unul dintre ei l-am și auzit spunând: „Gata, batem palma!”. Am fost întrebată câți ani am și dacă îmi place să trăiesc bine și să câștig bani mulți. Am spus un DA răspicat, iar atunci au izbucnit cu toții în râs.

— în ordine! De acum înainte, nu ieși din vorba mea! Eu sunt tatăl tău, prietenul tău, iubitul tău, orice vrei tu, dar trebuie să știu tot. Dacă ești cuminte, o să trăiești ca-n filme. Eu știu să mă țin de cuvânt. Hai să te duc, acum, acasă!

Vila era situată într-un cartier de lux, era amenajată după ultima modă și avea un living imens, vreo trei terase, patru băi și cinci dormitoare. în fiecare dormi-tor stătea o fată, iar al cincilea mi-a revenit mie. Aveam mâncarea asigurată, aveam o femeie care făcea curățenie, ne gătea orice ne dorea sufletul, băuturi la discreție și, în mare, cam tot ce ne trecea prin cap. Le-am cunoscut și pe celelalte fete, erau foarte haioase, cam de aceeași vârstă cu mine, așa că am făcut casă bună de la început.

După ce „tata” mi-a cumpărat un întreg trusou pentru ieșirile nocturne în cele mai selecte restaurante, cazinouri, cluburi private, în fiecare seară ieșeam undeva, însoțită fie de el, fie de unul dintre oamenii lui. Am fost învățată și de el, și de celelalte fete cam cum mergea treaba și oricum aveam de-a face numai cu clienți selecți.

M-am obișnuit mult mai repede decât mi-aș fi imaginat cu noul meu „serviciu”, ba chiar am depășit toate așteptările, pentru că, în unele nopți, aveam chiar și șase clienți. Banii mergeau la „tata”, care ne asigura un salariu săptămânal deloc de neglijat și bani suplimentari când venea vorba de aspectul nostru: bani pentru cosmetică, coafor, sală de fitness, saună. Unora dintre fete le-a plătit chiar și operații estetice.

în câteva luni, am devenit „bijuteria lui tata”, le eram recomandată celor mai buni clienți, care erau foarte generoși. în trei ani de zile, le adusesem mai mulți bani decât toate fetele la un loc. Ele veneau și plecau, doar eu am fost fidelă. în perioada asta, a trebuit să semnez și un contract de confidențialitate, ca nu cumva să-mi dau drumul la gură și să povestesc cuiva despre anumiți clienți mai cunoscuți, așa-zisele VIP-uri. Erau foarte mulți care mă solicitau numai pe mine, câțiva mă luau cu ei în delegații sau în mici concedii, când voiau să scape de acasă, și îmi povesteau o mulțime de lucruri despre viața lor personală, bazându-se pe discreția mea.

Ajunsesem să fiu clienta fidelă a unor saloane de cosmetică, a unor săli de gimnastică de întreține-re, aveam chiar antre-norul meu personal, de care, treptat, m-am în-drăgostit, iar sentimentul a fost reciproc. Nu știam dacă el avea idee cu ce mă ocupam sau dacă doar bănuia și-mi era destul de greu să-mi imaginez că un bărbat ar putea iubi o fată ca mine. Am amânat să am o discuție sinceră cu el multă vreme, dar, pentru că pusesem ceva bani deoparte, m-am gândit să renunț la „serviciul” meu și să-mi deschid propria afacere, în care să vând ceea ce știam mai bine.

„Tata” nu a fost deloc încântat că-l lăsam baltă tocmai când ajunsesem să-i aduc atât de mulți bani, dar nici nu era genul să mă țină acolo cu forța. M-a rugat ca, dacă mai cunosc fete amatoare de așa ceva, să i le trimit și mi-a oferit și un bonus de despărțire.

în acel moment, dacă mă gândesc bine, mi-aș fi putut schimba viața. Aș fi putut face o facultate și pe urmă să-mi găsesc un job oarecare, aș fi putut avea un iubit, mi-aș fi putut face o familie, aș fi putut avea copii. Numai că, după ce am trecut pe la mai multe firme și am aflat cam ce leafă îmi pot oferi și înainte, și după terminarea facultății, am rămas la ocupația mea de bază.

Am cumpărat, cu ajutorul lui „tata”, un apartament în centru, în schimbul unui procent din câștig, apoi mi-am contactat cei mai fideli clienți și le-am spus noua adresă. Mi-am continuat stilul de viață de până atunci și, în primul rând, i-am selectat pe bărbații generoși care aveau o oarecare afecțiune pentru mine, cei mai mulți trecuți de 40 de ani, oameni cu familie. Acestora le făcea plăcere compania mea, cu atât mai mult cu cât eram o bună confidentă. Mulți dintre ei au continuat să mă ia cu ei în călătoriile de afaceri, iar cât timp ei erau ocupați, eu umblam prin magazine.

Trebuie să recunosc că mă obișnuisem să cheltuiesc, într-o singură deplasare, niște sume pe care o femeie obișnuită nu le câștigă nici într-un an de muncă. îmi plăcea mult stilul acesta de viață, eram înconjurată de oameni rafinați, ba, mai mult, le eram un fel de prietenă. Mi se întâmpla de multe ori să mă sune să-mi ceară părerea în legătură cu tot felul de lucruri, ba chiar și cum ar trebui să procedeze pentru ca soțiile lor să ajungă să-mi semene cât de cât!

Pentru mine, contau foarte mult toate aceste gesturi, dar și mai mult conta tot ceea ce obțineam de la acești oameni, cu eforturi minime. Am avut câțiva clienți mai în vârstă care nu voiau decât să mă vadă și să stea de vorbă cu mine, și erau extrem de generoși. Unul dintre ei a vrut chiar să mă ia de nevastă, dar s-au opus copiii lui și nici eu n-aș fi vrut să-i stric relația cu familia.

Mi se întâmpla uneori să-mi amintesc de părinții și de frații mei. Le trimiteam lunar bani, bieții de ei habar n-aveau cum de câștigam eu atât de bine. Din păcate însă, de ani de zile nu mersesem să-i văd. Mă simțeam de parcă mi-era rușine de unde plecasem și de parcă mi-ar fi fost rușine cu ei, deși făcuseră atât de multe pentru mine.

Relația cu antrenorul meu de sport a evoluat o vreme, dar știți cum se întâmplă, adevărul iese la lumină ca uleiul la suprafață. într-o zi, când eram la sală, a apărut un fost client de-al meu, care a vrut neapărat să stăm de vorbă, ba, mai mult, s-a oferit să-mi plătească el un nou abonament la sală, ceea ce pe Rareș l-a cam surprins. Se pare că, atunci când m-am dus eu la saună și masaj, i-a spus totul lui Rareș, pentru că, din acel moment, a început să mă evite. L-am lăsat în pace, ba chiar m-am mutat la alt complex, ca să nu-i creez probleme.

Am început să mă simt tot mai singură… Nu aveam niciun iubit (cine m-ar fi vrut pe mine?), nicio prietenă, pentru că rupsesem legătura cu toate, nu aveam cui să-i spun ce simt și ce mă frământă. în zilele de sărbătoare, eram întotdeauna singură și vă puteți imagina cât de greu este să-ți petreci toate zilele speciale în singurătate. Primeam cadouri desigur, dar tot singură stăteam lângă bradul de Crăciun, singură mă duceam la înviere. Mi-am dat seama că trebuia să fac ceva. Nu mai eram nici tânără și mă cam săturasem de stilul meu de viață. Unul dintre clienți, căruia aveam încredere să-i mai împărtășesc din gândurile mele, mi-a recomandat să mă duc la un prieten psiholog. încă de la prima ședință, am început să înțeleg cine sunt cu adevărat și ce vreau de la viață. Am mers la psiholog luni de zile și așa am reușit să ies la liman. Am citit multe cărți recomandate de el și mi-am dat seama că nu sunt condamnată pe viață la o astfel de viață. Tot el m-a întrebat dacă nu aș vrea să fac niște cursuri pentru asistente medicale, mai ales că e mare nevoie de ele în toată Europa. M-a trimis la un coleg de-al lui care conducea o astfel de școală și la un altul ca să mă angajeze pe perioada studiilor.

Am știut că trebuie să fac ceva ca să-mi schimb viața, și am făcut-o. M-a pufnit râsul când am aflat ce leafă urma să primesc ca infirmieră la spitalul unde m-a recomandat, noroc că aveam bani puși deoparte și îmi puteam păstra locuința.

După ce am terminat școala, m-au angajat ca asistentă, cu o leafă ceva mai mare, dar tot un fel de mărunțiș față de cât câștigam eu până atunci. La 30 de ani, m-am decis să fac un copil, ca să nu mă mai simt atât de singură. Cum în viața mea nu exista atunci niciun bărbat și nici la foștii mei clienți nu am vrut să apelez, am făcut mai întâi toate testele necesare pentru a recurge la inseminare artificială, care se pare că dă roade în cele mai multe cazuri.

După îndelungi teste și analize, repetate de mai multe ori, am fost anunțată că nu voi putea avea copii niciodată din pricina unei malformații congenitale. Mi-am spus că, probabil, asta e pedeapsa pentru stilul de viață pe care am ales să-l trăiesc. Până la urmă, mi-am luat inima în dinți și m-am dus acasă la părinții mei, care s-au bucurat ca niște copii când m-au văzut și mai ales când au auzit că sunt soră la spital și-i pot ajuta și pe ei când vor fi bolnavi.

De atunci, îmi vizitez familia cel puțin o dată pe lună, și mi-am regăsit și câteva dintre prietene, cărora, firește, nu le-am spus cu ce m-am ocupat atâția ani, pentru că sunt sigură că n-ar fi putut înțelege și nici trece peste asta. Nu-mi pot imagina că în viața mea va exista vreodată un bărbat care să mă iubească exact așa cum sunt, în special știind ce am fost atâția ani. M-am gândit că aș mai avea o singură șansă: să adopt un copil.

Povestea de viață prezentată în acest material este ficțională. Unele întâmplări sunt inspirate din viața reală, dar numele personajelor și anumite aspecte au fost modificate.