Azi “mergem” cu craii bătrâni la psiholog. Cezar Laurențiu Cioc, specialistul Libertății ne explică mecanismul psihologic de ce bărbații trecuți de 50 de care se bucură de succes în afaceri sau politică și au un cont gras în bancă simt nevoia să înșire amante tinere și frumoase.

Petre Roman a divorțat pentru mult mai tânăra Silvia Chifiriuc, Irinel Columbeanu “bătea” în 50 de ani când s-a afișat cu Monica Gabor – pe atunci minoră, Călin Popescu Tăriceanu e la a cincea căsătorie – și, desigur, are nevastă mai tânără decât el, iar Ion Dichiseanu a fost însurat cu Simona Florescu, de care îl despart 34 de ani. Despre George Copos se zvonește de mult că are amantă tânără, despre Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, se știe că are, iar cazul fostului primar ieșean Gheorghe Nichita, care a făcut o obsesie pentru amanta tânără care l-a părăsit, e notoriu. Ce-i determină pe acești bărbați să alerge după “prospături”?

“Din punct de vedere psihologic, este natural ca bărbatul să fie cu experiența, iar femeia, cu tinerețea. Freud însuși, care se pare că avea o relație neoficială cu sora soției sale, mult mai tânără decât el, îi declara la fel de neoficial lui Jung că o femeie tânără în pat îți poate prelungi viața. Cu toate astea, există o limită a diferenței de vârstă peste care unui cuplu ii este greu să găsească puncte comune. Psihologii estimează că o diferență de peste 20 de ani între cei doi parteneri, cu mici excepții, nu mai are la bază atracția fizică, ci alte tipuri de benficii – de ordin social, material sau de imagine”, afirmă psihologul.

Cu craii bătrâni la psiholog femeile-trofeu le gâdilă orgoliul și le revigorează viața sexuală

În primă fază, susține Cezar Laurențiu Cioc, sexualitatea este cea care îi determină pe bărbați să caute femei foarte tinere. Funcționalitatea sexuală a unui mascul sărit de 50-60 de ani se îmbunătățeste considerabil în compania unei amante mult mai mici decât el ca vârstă. În plus, omul își satisface si orgoliul personal: capătă convingerea că încă poate să atragă sau să placă, iar amanta-trofeu îi crește cota printre prieteni sau partenerii de afaceri. În lumea bărbaților, este considerată o mare realizare să poți ține lângă tine o femeie frumoasă și mult mai tânără.

În unele cazuri, după ce se plictisesc de mai tinerele lor iubite, craii le părăsesc. Există însă și cazuri în care aceștia se îndrăgostesc nebunește de amante, care, din simple jucării sexuale, devin soții. Problema este că, devenind soții, eliberează locul amantei, iar acesta, în cele mai multe cazuri, e ocupat din nou, după un timp, de o altă femeie…

Există și bărbați potenți financiar care refuză orice fel de complicații și, în loc să-și ia amante, preferă să plătească escorte de lux, uneori chiar vedete, cum a fost cazul ultramediatizat al lui Ioan Neculaie, patronul clubului de fotbal FC Brașov, prin patul căruia pare să fi trecut, contra cost, inclusiv Daniela Crudu.

Cu craii bătrâni la psiholog: ce fel de femei preferă compania bărbaților mult mai în vârstă?

În general, tinerele au un spirit visător, îl așteaptă pe Fat-Frumos și declară că nu s-ar culca cu cine nu le place nici pentru toți banii din lume. Există însă o categorie aparte de fete, pentru care banul e rege și care vor să iasă cu orice preț din anonimat. Acestea sunt dispuse să facă tot felul de compromisuri erotice cu politicieni, oameni de afaceri sau vedete mai în vârstă. Sunt femei cu spirit practic, pentru care nu contează plăcerea sexuală, ci avansarea socială.

Așa se explică și combinația dintre secretarele drăguțe și directorii care le sunt șefi – bărbați care, de multe ori, au dublul vârstei lor! Acest tip de relație este însă unul dintre cele mai periculoase. Directorul își poate pierde postul, dacă are șefi peste el și aceștia nu agreează astfel de derapaje. Iar secretara își poate pierde jobul imediat de intereslul sexual al șefului scade…

Cu craii bătrâni la psiholog: există și excepții, dar sunt rare

“Există și excepții de la această situație. Sunt unii bărbați care arată mai bine la vârsta a doua decât în tinerețe, cum sunt Sean Connery sau George Clooney. În astfel de cazuri, femeile mai tinere sunt fascinate de personalitatea lor, de educația lor, de succesul lor, se îndragostesc puternic și nu au în minte micile beneficii social-financiare. Percep bărbații de vârsta lor ca fiind imaturi, în vreme ce grizonații de lângă ele le oferă posibilitatea sa evolueze personal, să învețe despre lume, să poarte conversații pline de înțeles. E un fel de romantism între generații surprins excepțional în filmul “Elegie”, cu Penelope Cruz și Ben Kingsley în rolurile principale, în care el îi este ei profesor la facultate. Există oameni în vârstă care nu dau acea senzație de libidinos, au ceva atractiv la înfățișare și comportament, sunt adevărate biblioteci ambulante, auo răbdare de fier cu o iubitele mai tinere, fac ca timpul petrecut împreună să treacă frumos și au puterea să le lase să plece când ele simt nevoia s-o facă, deși nu le este deloc ceva ușor. E posibil să nu dureze o viață întreagă astfel de relații, dar se gravează în minte și-n suflet și sunt transformatoare pentru ambii parteneri”, a încheiat Cezar Laurențiu Cioc, psiholog la Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Potențialului Uman din București.

