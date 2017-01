De ce facem planuri când se schimbă anul? Psihologul Cezar Laurențiu Cioc ne explică rostul rezoluțiilor de Anul Nou

Puțini sunt cei care nu-și fac liste cu dorințe și planuri pe care vor să le pună în aplicare la începutul noului an. De la măruntele “trec la dietă” sau “renunț la fumat” până la “îmi voi căuta un job mai bun”, deciziile luate de Revelion parcă ne dau să punem în practică schimbările, nu doar să visăm la ele. Iată cum explică psihologul Libertății, Cezar Laurențiu Cioc, nevoia de a întocmi astfel de liste.

“Am nevoie de o schimbare!” – iată un lucru pe care-l auzi frecvent la cei cu care interacționezi, fie la locul de muncă, fie în cercul de prieteni. Nu există om care să nu simtă nevoia de a modifica unele lucruri din viața sa. Iar majoritatea tind să lege aceste schimbări de termene care să rimeze cu un nou început: luni (început de săptămână), prima zi dintr-o nouă lună sau… prima zi dintr-un nou an. De aici și obiceiul de a întocmi liste cu dorințe personale înainte de Revelion. Unii își propun să se lase de fumat odată cu începerea noului an, alții afirmă răspicat că vor merge la sală să dea burta jos. Carieriștii vor păși în 2017 hotărâți să-și caute un loc de muncă mai bănos, iar cei care simt că și-au găsit jumătatea cel mai probabil se vor gândi la miezul nopții la căsătorie sau la copii. Toate aceste dorințe iau forma unor țeluri, a unor ținte de trebuie atinse în noul an.

Crezi că poți sau că nu poți? Ai dreptate în amble cazuri!

Din punct de vedere psihologic, un scop este ca un vis, doar că are termen-limită autoimpus. Ca să te poți schimba în sensul dorit, nu e suficient să dai glas acestui vis, e nevoie de motivație și de efort. Voința joacă și ea un rol extrem de important, fiindcă dacă fumătorul se lasă de țigări doar o perioadă, apoi își pierde voința și se reapucă n-a făcut nimic; la fel, dacă mergi la sală o lună, două, iar după ce începi să vezi rezultate, renunți, vei pune la loc kilogramele pierdute și te vei întoarce la starea dinainte. Așadar, dacă vrei o schimbare, n-o faci doar acum, ci de acum înainte. Și te ții de ea, creându-ți un nu stil de viață, cu obiceiuri noi.

Nu contează ce spui, speri sau intenționezi, ci doar ceea ce faci

Stabilirea scopului este primul pas în a transforma gândul în realitate. Este singura etapă care ține doar de teorie. Odată scopul schimbării tale stabilit, nu mai contează ce spui, ce speri sau ce intenționezi. Contează doar ceea ce faci. Există un proverb chinezesc foarte potrivit aici: “Chiar și cel mai lung drum din lume începe tot cu un pas”.

Psihicul uman e predispus uneori la a conserva starea actuală, în ciuda evoluției și a adaptării la nou. Din acest motiv apare ceea ce cunoaștem toți: veșnica amânare a acțiunilor ce ar duce la schimbare. Cei mai mulți oameni confundă dorințele sau speranțele cu scopurile sau planurile concrete. Ei declară că vor o schimbare, dar nu întreprind nimic în acea direcție, de teama eșecului. Oamenii din popor au înțeles demult acestă tendință de amânare permanentă și au concretizat-o în proverbul “Nu lăsa pe mâine ce poți face azi”.

Ideea este să începi, chiar dacă începi timid sau ai o eficiență scăzută

Trebuie să fii foarte ferm în stabilirea modului în care vrei să te schimbi, dar foarte flexibil(ă) în privința mijloacelor prin care o faci. Ideea este să începi o acțiune, chiar dacă o faci timid sau cu eficiență scazută.

De exemplu, dacă iei decizia să mergi la sală după o pauză foarte lungă sau pentru prima oară în viață, sigur că nu vei reuși să faci performanță de la început și rezultatele vor apărea mai greu. Trebuie să ai răbdare cu tine, să perseverezi, să te ții de treabă. Și să nu te rușinezi că nu arăți precum cei care fac sport de-o viață și nu ai urme de celulită ori grăsime pe corp. În timp, transformările vor fi vizibile și în cazul tău. Secretul este disciplina. Odată ce ai început un lucru bun pentru sănătatea și psihicul tău, ține-te de el!

Nu uita un alt lucru important: ceea ce e benefic pentru evoluția ta personală nu e mereu plăcut sau confortabil. Contează însă rezultatul final, de aceea, este important să-ți păstrezi focusul și să nu cedezi. Asta înseamnă ca rațiunea să domine nevoile de moment ori micile căderi psihice.