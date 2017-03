3 capitole la care trebuie să fii compatibil cu partenerul

Oamenii de stiinta au observat ca un numar din ce in ce mai mic de oameni aleg sa se casatoreasca desi mariajul este unul dintre cele mai bune lucruri pe care cineva il poate face pentru el/ea insusi. Cercetatorii sustin ca atunci cand doi oameni isi unesc destinele ei sunt mai fericiti si mai satisfacuti cu vietile lor, comparativ cu cei ce aleg sa traiasca singuri. Mariajul isi arata valoarea mai ales in perioadele stresante, precum o cadere economica sau o criza personala. Date fiind informatiile intrebarea care se pune este cum sa stie doi oameni ca se potrivesc suficient de bine pentru a forma o familie. Misterul a fost elucidat de Peter Pearson, terapeut de cuplu la Couples Institute of Menlo Park, California.

Chimie

Primul raspuns pe care l-a oferit este legat de chimia dintre cei doi. „Chimia nu este totul insa atunci cand lipseste este greu ca lucrurile sa evolueze in directia dorita. Este greu sa construiesti pasiune din nimic. Daca un om de stiinta ar putea construi pasiune acolo nu exista atunci acesta ar putea deveni peste noapte mai bogat decat Bill Gates”, considera Pearson.

Mai departe specialistul in relatii tine sa sublinieze faptul ca nu totul tine de chimia sexuala. Si chimia sociala joaca un rol crucial – modul in care te simti atunci cand esti in compania unei persoane. Atunci cand oamenii se implica in aventuri nu doar dorinta conteaza ci si modul in care se simt atunci cand sunt unul in jurul celuilalt.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO