7 greșeli în căsnicie pe care chiar și cei deștepți le fac

“Economia salveaza casnicia”, ar putea fi sloganul unei carti care face furori in Statele Unite. Cartea “Cuploeconomia: Cum sa folosesti economia in dragoste, casnicie si rufe murdare”, scrisa de Paula Szuchman si Jenny Anderson, ii invata pe cititori cum sa aplice in relatia de cuplu strategii economice din capitalism, asfel incat sa aloce cu succes resurse limitate (timp, bani, minte, libido) pentru bunastarea familiei.

Iata 7 greseli pe care si cei mai destepti oameni le fac in casnicie, si sfaturile celor doi analisti economici de la The Wall Street Journal si New York Times.

1. Imparti sarcinile casei 50/50

La prima vedere pare corect. Iti imparti pe din doua sarcinile: spalatul vaselor, maturatul, plimbatul cainelui etc. Insa, daca tintesti catre un perfect 50/50, vei constata ca vei petrece mai mult timp socotind cine cat a facut. Daca te concentrezi pe cat de mult ai facut tu si cat de putin a facut partenerul de viata, nu veti ajunge prea departe ca si cuplu.

Poti sa aplici in schimb “avantajul comparativ”, un termen din economie care se refera la a face ce stii tu mai bine sa faci. Daca esti mai bun la spalat vase si la platit facturi, atunci tu speli vasele si platesti facturile. In timp ce partenerul de viata face, la randul sau, ceea ce se pricepe el cel mai bine: sa dea cu mopul si sa plimbe cainele, de exemplu.

2. Astepti sa ai dispozitia pentru a face sex

Sa aveti amandoi in acelasi timp dispozitia pentru sex este valabil doar daca amandoi sunteti cele mai sexy persoane de pe pamant si sunteti dependent de sexul monogam. Daca nu faceti parte din aceasta categorie, atunci este foarte probabil sa treaca luni bune pana cand veti fi amandoi plini de dorinta, in acelasi timp.

