Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am lăsat de videochat când l-am cunoscut pe actualul iubit. El nu știe asta, vrem să ne căsătorim și mi-e teamă c-o să afle”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am făcut videochat timp de câțiva ani și mi-e teamă că actualul iubit va afla. Povestea e cam așa: sunt o tânără frumoasă, de 26 de ani, și am făcut videochat în urmă cu mai mulți ani, între 20 și 24 de ani. M-am lăsat de videochat când l-am cunoscut pe actualul iubit, cu care sunt împreună de doi ani și avem planuri de căsătorie. El nu știe cu ce mă ocupam înainte, însă un fost iubit mi-a spus, recent, că are cu mine câteva filmări cu mine la videochat, nu știu de unde a făcut rost de ele, pentru că habar nu avea cu ce mă ocup. În fine, mi-a spus că le are și mi-a dat de înțeles că se gândește să i le dea actualului meu iubit, poate din răzbunare, poate din răutate, nu știu. Ce pot să fac? Mi-e teamă că, dacă ar afla actualul iubit cu ce mă ocupam, mă va părăsi, mai ales că l-am mințit timp de doi ani. Oricum, slabe șanse să ne mai și căsătorim după o asemenea veste. Cum să abordez problema? Simt că sunt personajul unui film prost și nu știu cum să ies din situația asta.