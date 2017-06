Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Încă îl mai iubesc şi aş vrea să fiu cu el, dar nu mai am curaj”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Natasha şi am 35 ani. Acum 15 ani am cunoscut un băiat care m-a cucerit pe loc şi am făcut orice că să fiu în preajama lui, într-un final am ajuns să ieşim înpreună că şi amici eram cei mai buni prieteni, dar eu îl iubeam. A fost alături de mine şi la bine şi la greu ne vedeam foarte des şi într-o zi mi-am făcut curaj şi i-am mărturisit ce simt pentru el şi cred că şi el a avut ceva pentru că din acel moment am început o relaţie frumoasă ascunsă de ochii lumii deoarece el nu ştia ce voia şi ne certăm, ne împăcăm.

Eu între timp am cunoscut pe altcineva şi am încercat să îl uit… m-am căsătorit şi, între timp, şi el s-a căsătorit.

După 10 ani, a reapărut şi m-a căutat şi am început să vorbim, ne-am şi văzut de câteva ori şi am petrecut clipe de vis împreună doar că acum el vrea să mă vadă cât mai des vrea să mergem la munte împreună, dar noi avem familii acasă şi eu nu mai am curajul să fac ce am făcut odată.

Acum suntem certaţi… mai exact el s-a supărat pe mine că nu am curaj să mă văd cu el, dar la noi supărarea nu durează mai mult de o săptămână.

Acum ce mă uimeşte la el este faptul că este foarte schimbat faţă de acum 15 ani este mai atent cu mine şi de data asta el este cel care face mai multe pentru relaţia asta şi îmi spune că îl doare că îl amăgesc. Şi eu încă îl mai iubesc şi aş vrea să fiu cu el, dar nu mai am curaj…. am o teamă, un sentiment ciudat. Credeţi că el chiar mă iubeşte acum?? Oare se merită să risc??

Adela răspunde:

Dragă Natasha,

Am să-ți dau cel mai de bun simț sfat: fă ce-ți spune inima. Chiar dacă l-ai iubit mult pe acest om, chiar dacă el continuă să însemne mult în viața ta, dacă tu între timp ai o căsnicie la care ții, nu-i da cu piciorul. Știi ce fel de om este fostul. Știi cât este de nehotărât, cât este de ciudat, cam știi la ce să te aștepți din partea lui.

Oamenii nu se schimbă radical, oricât de mult timp ar trece peste ei. Undeva, în adâncurile lor, ei rămân la fel. E firesc să ți se pară atrăgător acum, când nu l-ai mai văzut de atâta timp, spre deosebire de soțul tău, pe care îl vezi zi de zi. La fel simte și el față de tine. Însă, dacă ați rămâne tot timpul numai voi doi, ar mai rămâne oare la fel? N-ar începe iar să facă un milion de fițe, ca pe vremuri? Încearcă să o studiezi pe soția lui, să vezi, e fericită? Poate că el s-a săturat de ea și și-a amintit de tine. Ești dispusă să fii la cheremul toanelor lui toată viața?

Dacă și-ar fi dorit, te-ar fi luat de nevastă la timpul cuvenit, nu să vină peste 15 ani să-ți strice viața. Sincer, nu te sfătuiesc să dai curs invitației lui, și în niciun caz să nu te simți vinovată. El nu are niciun drept să te judece pe tine dacă tu alegi să rămâi cu soțul tău. Dacă dorește să fiți doar amici, atunci foarte bine. Dacă nu e în stare să-ți respecte deciziile, atunci să plece de unde a venit.