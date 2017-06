Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Nu înţeleg ce vrea de la mine, nu vrea nici să facă dragoste cu mine”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Dan am 23 ani şi sunt îndrăgostit nebuneşte de o fata Florina care are 20 ani. Suntem de 6 luni împreună, dar lucrurile nu prea merg aşa cum trebuie între noi, mai mult ne certăm.

Eu sunt şofer de tir, stau plecat 5 săptămâni şi apoi 2 săptămâni concediu, nu o înţeleg ce îşi doreşte de la mine, nu vrea să iasă în niciun loc public cu mine, se fereşte cu mine peste tot, am zis să mergem în vacanţă, nu vrea, cât iese cu mine îi tot sună telefonul, primeşte mesaje, dar refuză să răspundă, se scuză cu diferite motive pe care nu le înghit.

I-am propus de atâtea ori să terminăm relaţia dar nu-mi da nici un răspuns. Nu mi-a cerut bani niciodată, dar nu o înţeleg ce vrea de la mine, nu vrea nici să facă sex cu mine, mi-a zis că are mai mult de un an de când nu a făcut nimic şi nu simte nevoia. Am încercat să mă despart de ea, dar nu pot, o iubesc prea mult ca să pot renunţă.

Adela răspunde:

Dragă Dan,

Problema nu este ce vrea ea, problema este ce vrei tu. Pentru că, după cum vezi, realitatea este diferită față de visele tale. Această Florina nu vrea nici să se afișeze cu tine, nici să facă amor, nici să-i dai nimic, nici să primești nimic de la ea. Până la urmă, relația ta cu ea este minunată dar… lipsește cu desăvârșire! De ce te amăgești? Spui că o iubești prea mult și nu poți trăi fără ea, dar nu cumva tu iubești o imagine a ei pe care ți-ai făcut-o tu, și nu pe ea cea adevărată?

Gândește-te: doar nu vrei să fii nefericit? Cine s-ar agăța de o femeie cu care nu poate face, practic, nimic? Știu, adevărul doare și uneori e mai dulce o minciună ”frumoasă”, dar la ce-ți folosește? Cu ce te încălzește pe tine să știi că femeia pe care o ”iubești” stă ca statuia lângă tine și nu dă nici măcar semne că s-ar bucura că ești și tu prin peisaj, darămite să te facă să te simți bărbat?

Eu zic să analizezi situația la rece și să te decizi ce vrei să faci. Întreab-o: ce are de gând cu tine, ce vrea? Doar n-o să stai toată viața după ea, să-ți spună și ție ce însemni tu pentru ea, ca să știi dacă îți mai faci iluzii sau îți vezi de treaba ta. Dacă nu e în stare să-ți răspundă, dă-i o pauză de gândire și, dacă după acea pauză tot nu e hotărâtă, atunci îmi pare rău să-ți spun, dar nu e fata potrivită pentru tine.