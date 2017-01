Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am 49 de ani şi din cauza dispareuniei sunt singură de 10 ani”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Vă citesc sfaturile pe Facebook şi am şi eu curajul să va scriu. Mă numesc Ina şi sufăr de dispareunie după ce am suferit de candida 5 ani(problema am rezolvat-o). Am 49 de ani şi din cauza dispareuniei sunt singură de 10 ani. În urmă cu 4 ani am încercat să-mi fac o relaţie, dar din această cauză nu am putut. Doctorul ginecolog mi-a spus în urma unor consultaţii că nu am nimic. Va rog să mă sfătuiţi ce să fac şi v-aş fi foarte recunoscătoare. Va mulţumesc din suflet.