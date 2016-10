Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Copilul lui vrea să bage ceartă între noi și, de multe ori, ajungem să dormim separat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Georgia. Am nevoie de un sfat, de fapt de două, și sper să le pot primi de la tine. Sunt cu cineva de 3 ani, avem un copil împreună și copilul lui dintr-o altă căsnicie. Pe copilul lui îl consider ca și copilul meu, îmi fac treburile ca o mamă, doar că eu cred că, de multe ori, ( copilul) vrea să bage ceartă între noi și ajung cu taică-su să dormim separat, fiecare cu copilul lui. Caută atentie multă, e gelos și cred că nu-și dorește să fim toți o familie, cu toate că încerc să-i ofer atenție, afecțiune, iubire și îi explic de multe ori că pentru copilul lor părinții au un fel de dragoste și între ei o altfel de dragoste. Ce mi -e mie greu e că tatăl lui vede de multe ori cât e de încăpățânat și cât de „sucit” e copilul, îl mai pedepsește, dar nu își menține pedeapsa, pe când eu… da, pentru că vreau să ajungă un om cum trebuie. Nu aș vrea să fie un copil needucat sau iresponsabil. Pe cealaltă parte, domnul meu nu vede niciodată să greșească și numai eu sunt de vină. El zice că n-are liniște, că nu i ofer atenție și că-s mereu obosită și n-am timp de el (de sex). Acum nu zic că n-aș fi obosită (cu un plângăcios mic după mine, cel mare facând numai năzbâtii, nedormită, acte, curățenie, singura etc ), dar el nefăcând nimic toată ziua, și în loc să mă ajute să fiu și eu mai relaxată, preferă să stea pe telefon. Mulți mi-ar spune să-l las (mi s-a mai spus). Îl iubesc, vreau să salvez ce e între noi, nu să arunc la gunoi. Cum l-aș putea face să fie mai responsabil, să fie mai implicat și să nu găsească tot timpul scuza: „tu ești așa și pe dincolo”? Copilul lui? Ce să-i mai fac? Să-l las de capul lui? Multumesc!