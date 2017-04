Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Cum aș fi putut să mă bat pentru o fată tocmai cu fratele meu?”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Numele meu este Mihai, am 25 de ani. În urmă cu 3 ani am cunoscut pe cineva. A fost dragoste la prima vedere, cel puțin din partea mea. Doar că eu sunt un om foarte timid și niciodată nu am știut cum să mă port în astfel de situații. De fata asta, însă, mi-a plăcut enorm de mult și nu eram dispus să o pierd, cum am pierdut ca fraierul pe altele.

De aceea am apelat la ajutorul lui frate-miu, Radu (are 27 de ani el). L-am rugat să ieșim toți 3, să mă ajute să prind curaj, să-mi facă puțină „reclamă” în fața ei. I-am cerut lui ajutor pentru că știam că el e mult mai tupeist decât mine și poate m-ar fi ajutat să o cuceresc mai repede. Dar tocmai tupeul lui m-a costat. I s-a pus și lui pata pe ea și tocmai pentru că el știa mai bine decât mine cum să se poarte cu femeile, mi-a suflat-o. Asta m-a durut foarte mult și, ca să fie totul „perfect”, ce să vezi? Acum un an s-au și căsătorit. Înnebunesc când îi văd împreună, mai ales că sentimentele mele față de ea nu s-au stins nici până acum.

I-am reproșat că mi-a stricat fericirea și poate singura șansă de a-mi găsi dragostea și a spus că nu e vina lui că eu sunt prost și nu știu să lupt pentru ceea ce vreau. Încep să cred că are dreptate, dar cum aș fi putut să mă bat pentru o fată tocmai cu fratele meu? Sunt atât de distrus, că mă gândesc de ceva timp să mă mut în alt oraș sau chiar în altă țară. Pe el nu îl mai pot numi fratele meu, iar ea…pe ea nu o învinovățesc, dar nici în ochii ei nu mă pot uita, de supărare.