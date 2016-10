Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”De ceva timp, ne pupăm doar când pleacă el la muncă, iar de sărutat nici nu se pune problema”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am o relație de 11 ani cu soțul meu. Eu am 25 de ani, iar el 30. Soțul meu nu este o persoană caldă, nu îi place să afișeze anumite gesturi și e destul de zgârcit cu gesturile tandre. De ceva timp, ne pupam doar când pleacă el la muncă și când vine de la muncă… De sărutat nici nu se pune problema, se întamplă foarte rar, și atunci la insistențele mele. Contact sexual avem foarte rar. Este o persoană dependentă de somn și ceva mai leneșă. Inițial mă gândeam că poate are pe altcineva. Dar ceva mă impinge să nu cred chestia asta, nici nu îl vad genul care ar face așa ceva și nici timpul și locul de muncă nu îi permit. De multe ori, m-am gândit că nu îl mai atrag, mereu îl întreb ce se întamplă, care este problema, dar îmi spune mereu că nu este nimic și că mi se pare mie… Chiar nu știu ce să fac. Îmi doresc să mă simt iubită, să mă simt femeie și nu vreau să renunț la el! Multumesc!