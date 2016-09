Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ” I-am facut și sex oral și îmi zice că nu simte nimic”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sunt Mark, am 40 de ani și am o căsnicie de aproape 20 de ani. Nu știu ce să fac pentru că soția mea nu îmi înțelege nevoia de a face dragoste de mai multe ori pe săptămână, îmi zice că nu simte nevoia. Eu am fost mai mult plecat la munca în afara țării, ne vedeam de 4-5 ori pe an. Nu știu ce să cred sau ce să fac. Când o intreb dacă are vreo fantezie sau să o facem în alt mod sau ceva diferit, răspunsul este nu. I-am facut și sex oral și îmi zice că nu simte nimic. Actul sexual la ea se rezumă doar la poziția clasică și când îi propun ceva, îmi zice că am înnebunit…