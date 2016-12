Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”L-am înșelat, dar el îmi spune că mă iubește și că nu vrea să renunțe la noi”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Cristina, sunt de 8 luni cu un băiat dintre care am stat continuu împreună doar două. Eu am fost nevoită să plec la muncă în străinătate și el de altfel. Când am plecat, el m-a înșelat cu altele. L-am iertat, ce este drept, după ce ne-am împăcat a devenit altfel, era mult mai iubitor.

Acum două săptămâni ne-am certat din cauza faptului că nu a vrut să vină acasă și ne-am îndepărtat unul de celălalt. Acum câteva zile am fost cu un alt băiat din trecutul meu ceea ce m-a făcut să devin și mai rece. I-am zis să ne despărțim, dar nu vrea. Consider că dacă îl iubeam nu făceam asta. El îmi spune că mă iubește și că nu vrea să renunțe la noi. Nu știu ce să fac…