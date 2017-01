Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”L-am înşelat. Urât. Urât episod, urât că am făcut asta, deşi nu mă vedeam niciodată!”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Îţi scriu şi eu în speranţa că voi putea aplica părerea ta obiectivă. Încerc să fiu cât mai concisă, deşi nu poţi cuprinde 12 ani în prea puţine rânduri. Ne-am cunoscut când aveam 23 ani eu şi 24 el. Am avut o relaţie cu destule certuri şi împăcări. El mai slab şi mai dependent de mine, eu mai puternică şi mai sigură pe mine. Nu am ştiut să-l ridic, mai rău l-am dărâmat, mi-a spus. Acum 3 ani l-am înşelat. Urât. Urât episod, urât că am făcut asta, deşi nu mă vedeam niciodată. Lipsa lui de afecţiune şi de prezenţă în viaţă mea, neputinţa lui de a mă observa şi multe altele, din păcate, m-au făcut să recurg la un asemenea gest. A trecut peste (declarativ şi faptic) nu mi-a reproşat mult timp. Era doar fericit că sunt acasă. Din nou. S-a purtat frumos, mă observa, mă ajuta, pentru o perioadă. Ceva s-a schimbat însă, de atunci. A fost mai prezent. După 3 ani de la întâmplare, îmi spune că nu se mai simte bine în căsnicia noastră. Că până acum a luptat (rugându-mă să mă întorc acasă când plecăm – de 2 ori) şi a obosit să mai lupte pentru relaţia noastră. A renunţat la el şi la felul lui de a fi, că să reziste lângă mine. Acum, e rândul meu. EU trebuie să fiu mai feminină, mai jucăuşă, mai supusă (sunt prea puternică şi vrea să dau cu pumnul în masă acasă, luându-i lui rolul de bărbat). Problema este că eu nu sunt aşa cum îşi doreşte el să fiu. Şi trebuie să mă schimb. Iar eu… nu mă pot schimbă aşa peste noapte, cu el lângă mine rece şi închis în el. Ne-am separat în decembrie o săptămâna, fără niciun rezultat (în timpul asta ne-am văzut – m-a invitat la masă la un restaurant şi mi-a adus flori), seara, la despărţire, a fost mai frumos că la început, iar când am revenit acasă, după câteva zile, era la fel de rece şi distant. Acum, i-am cerut eu să ne separăm, că să nu divorţăm direct. A fost de acord. Mi-a spus că am nevoie de timp că să mă cunosc pe mine, atâta timp cât afirm că nu vreau lângă mine un bărbat slab (el fiind un bărbat puternic), dar nici sub el nu mă las. Trebuie să-ţi cunoşti locul, îmi spune, locul tău de femeie. Îmi spune că am un aer de superiotate pentru că eu de ceva timp, câştig mai mult că el. Posibil şi asta. Inconştient, poate o fac.

Sunt încă multe de spus, dar ce era mai principal cred că am cuprins. Aaa, era să uit! Când a început toată perioada asta, i-am descoperit (când încă aveam codul telefonului lui) o discuţie cu o domnișoară pe deja celebrul facebook, în care îi spunea că e inteligenţă şi merită să ia examenul (au fost colegi de examen). Iar ea i-a mulţumit pentru suvenirul din vacanţă (a fost cu mine în vacanţă). El susţine că i-a luat o ciocolată de la un magazin din oraşul nostru…

Îţi mulţumesc pentru răspuns!