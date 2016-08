Adela vă sfătuiește în sex și iubire. “M-am îndrăgostit nebuneşte de un băiat, însă are o prietenă”

De când lumea şi pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

De câteva luni am cunoscut un băiat, de care m-am îndrăgostit nebuneşte, însă, problema e că are o prietenă. E adevărat că nu prea se înţeleg, dar mi-a spus că stă cu ea de nevoie. Dar nu am avut curajul să îl întreb care e acea nevoie. Stăm toţi în aceeaşi casă, deoarece ei lucrează iar eu am grijă de un copil. Mereu când îl văd simt că rămân fără aer. Noi am vorbit într-un timp cât am fost plecată în ţară. Îmi spunea că îi este dor de privirea mea… iar acum mereu când ne întâlnim prin casă, mă priveşte de parcă ar vrea să-mi spună ceva. Te rog, dă-mi un sfat!

Adela răspunde:

Draga mea,

Te rog frumos să nu te amăgești. Bărbatul care stă lângă o femeie stă pentru că vrea, nu pentru că are nu știu ce nevoie. E clar că, dacă nu face decât să se uite lung la tine, nu are de gând nimic serios. Așadar, dacă vrei să nu suferi, încearcă să te detașezi. Dacă nu poți, sfatul meu este să pleci cât mai departe de acea casă și să faci toate eforturile să te gândești la altceva, nu la el. Depinde de tine dacă vrei să te mulțumești numai cu niște firimituri de relație – pe care poate o să ți le arunce din când în când, când cealaltă femeie nu este atentă – sau vrei să ai o relație completă și împlinitoare. Mai sunt și femei care sunt tipologia amantei, care nu au pretenții de la un bărbat și suportă ca el să aibă pe altcineva. Acestea, de obicei, sunt femei libere, care au mai mulți iubiți și nu dau nimănui socoteală pentru viața lor. Dacă faci parte din această categorie, dă-i înainte. Fă-i ochiade omului până când îl convingi. Dar dacă suferi și te perpelești că îl vrei doar pentru tine, nu are rost să continui. E spre binele tău.