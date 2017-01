Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Noi doi ne iubim şi ne dorim o familie, dar copii lui nu mă suportă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Ela, am 39 de ani sunt divorţată de câţiva ani. De ceva timp am o relaţie cu un bărbat divorţat care are doi copii. Unul de 19 ani şi celălalt de 16 ani, iar eu am un băiat de 9 ani. Noi doi ne iubim şi ne dorim o familie, dar copii lui nu mă suportă sunt influenţaţi împotriva mea de mama lor. Şi copilul meu este puţin dificil, dar am reuşit să-l mai liniştesc şi să-l fac să înţeleagă că eu ca mamă îl iubesc, dar ca femeie am nevoie de un sprijin, de un partener.

În ultimul timp, datorită problemelor pricinuite de comportamentul copiilor lui suntem mai distanţi. Eu nu pot înţelege de ce se poartă aşa copiii lui cu mine, iar el îi tot scuză. Sunt în faza în care nu ştiu dacă să mă mai gândesc la a face o familie cu el sau nu.

Îmi declară iubire, dar dragoste facem mai rar, atenţie nu mai îmi da cum îmi dădea, timp nu mai petrece cu mine și se refugiază în a petrece timp cu prietenii. Ce pot face? Îl iubesc, el zice că şi el, dar…