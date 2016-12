Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”O dragoste adevărată se poate termina aşa brusc?”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Sînt Tudor şi am 41 ani. Sunt de un an jumate într-o relaţie care a decurs minunat cu toate că ea e în altă ţară. Vine de 3-4 pe an acasă plus că merg şi eu în Germania la ea. Discuţii mai aprinse au început din cauza că nu m-am mutat la ea în Germania cu toate că i-am promis, dar nu am stabilit o dată exactă, ci doar când eram pregătit să mă mut în altă ţară. În ultima perioadă, discuţiile au mai degenerat şi acum îmi spune că s-a supărat tare şi mi-a spus că s-a terminat. Eu o iubesc mult şi nu ştiu ce să fac. O dragoste adevărată se poate termina aşa brusc?