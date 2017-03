Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am primit un telefon de la o femeie, care mi-a spus că e soția lui”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela

Numele meu e Izabela și am 23 de ani. De 2 luni sunt cu un băiat, ne înțelegem perfect și cu niciun bărbat nu m-am simțit atât de bine în pat. El îmi tot zice că mă sună când poate pentru că este foarte ocupat cu munca și eu l-am înțeles. Am uitat să precizez că e șofer pe tir. Într-o seară a venit la mine nearanjat și mi-am pus un semn de întrebare. De obicei are foarte mare grijă de el. Am zis că mă înșel eu.

După câteva zile, am primit un telefon de la o femeie, care mi-a spus că e soția lui. Am fost șocată, îți dai seama, dar cu toate astea îl iubesc. Nu am mai făcut dragoste cu niciun bărbat cum se întâmplă cu el. Am vorbit cu el și a zis că mă iubește și că în curând va divorța. Mintea îmi spune să îl las, inima nu. Nu știu ce să fac, ajută-mă cu un sfat. Ce să fac, Adela?