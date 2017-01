Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am profitat de faptul că mă iubeşte la maxim și i-am ascuns relaţia mea”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 26 de ani şi sunt o fire cam controversată. M-am trezit, în urmă cu 10 ani, iubită nebunește de colegul meu de liceu. Nu i-am răspuns imediat sentimentelor, dar am ajuns cu timpul să avem o relaţie frumoasă, adolescentină, bazată pe iubire şi din partea mea. Totul a durat câţiva ani, timp în care am avut diferite certuri, niciuna majoră – majoritatea cauzate din pricina faptului că îmi era frică de singurătate – urma să plece în străinătate. Bineînţeles că ne-am îndepărtat cu această ocazie, dar cred că inimile noastre au rămas împreună. Am încercat să îmi clădesc o relaţie cu altcineva, totul părea să meargă pe drumul cel bun, dar ceva m-a îndemnat să trăiesc în trecut.

În prezent, trebuie să decid între doi oameni minunaţi: unul lângă care mă trezesc dimineaţă, care mă sprijină din punct de vedere financiar, dar lângă care mă gândesc la primul meu iubit, şi al doilea, lângă care simt că îmi tresare inima de câte ori îi vorbesc. Este adevărat că doar eu am încercat să îmi refac viaţa după plecarea lui şi la fel de adevărat este că am profitat de faptul că mă iubeşte la maxim și i-am ascuns relaţia mea până zilele trecute.

Simt că nu am încetat niciodată să îl iubesc pe omul lângă care am cunoscut ce înseamnă iubirea şi care mă roagă să aleg calea ideală spre a fi fericită.

Faptul că mereu ne întoarcem unul la celălalt, după atâta timp şi după atâtea întâmplări, mă pune rău pe gânduri.

Crezi că suntem suflete pereche?

Mulţumesc anticipat,

Florina