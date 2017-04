Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Socrul meu are bucurii la mine, mă pipăie”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt căsătorită de 6 ani cu un bărbat alături de care sunt foarte fericită. Eu am 30 de ani, el are 32 de ani. Toate bune și frumoase, numai că am o mare problemă, de care nu știu cum să-i zic, pentru că l-aș zdruncina. Cred că taică-su, socrul meu, are bucurii la mine. De fiecare dată când mergem la ei în vizită și mă prinde undeva singură, începe să-mi facă niște complimente dubioase și să mă pipăie.

Încerc să mă sustrag într-un mod cât mai elegant, dar nu știu cât o să mai rezist și cred că într-o zi o să mă enervez și o să spun totul, de față cu fii-su și cu soacră-mea. Zilele trecute m-a sunat să mă cheme la el. Că nevastă-sa e plecată la băi termale, cu un tratament, că fii-su e oricum la serviciu, că suntem singuri amândoi acasă și e păcat să nu ne bucurăm unul de prezența celuilalt.

Sunt absolut șocată! Cum poate un om, la vârsta lui, să aibă astfel de idei? Și cu soția copilului său? Crezi că ar trebui să vorbesc cu soțul meu să-i explic? Dar dacă nu mă crede, îi ia lui apărarea, îmi zice că sunt paranoică și îmi stric căsnicia?