Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Sunt o fire foarte vulcanică, foarte rea, iar el zice că din cauza asta m-a înșelat”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 21 de ani, mă numesc Mădălina, sunt cu iubitul meu de 5 ani și deja relația noastră nu mai merge bine de când am plecat din Belgia deoarece asta a fost alegerea lui, pentru a ne lua o casă (am stat acolo 1 an împreună).

Țin să spun că relația de dragoste merge bine, dar nu îmi pot controla gelozia, orice face, nu pot să-l las fără mine, nu pot să îi dau drumul fără să mă gândesc ca voi fi înșelată din nou. Ideea este că eu sunt o fire foarte vulcanică, foarte rea, iar el zice că din cauza asta m-a înșelat, sărutându-se cu altă femeie (dar cred ca a avut și altele dar nu recunoaște).

Nu știu ce să fac, nu știu cum să mă comport, da-mi un sfat, te rog. Am încercat, dar mai mult de o zi, două nu pot să mă abțin să nu îl jignesc sau să mă comport urât.