Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Trăiesc de 3 ani cu un bărbat însurat. La început, totul era minunat, însă acum nu îmi mai dă atenţia de odinioară”

Dragă Adela,

Urmăresc în fiecare zi sfaturile pe care le dai cititorilor Libertatea şi, recunosc, m-a impresionat modul în care te implici cu fiecare caz, aşa că am decis să îţi cer un sfat.

Am trăit 3 ani cu un bărbat însurat… La început, totul era minunat, nici măcar nu m-a făcut să simt că are acasă o familie, deşi ştiam acest lucru. Simţeam că sunt numai eu şi atât. Nu s-a pus problema să renunţe la familie, deoarece are o fetiţă pe care o iubeşte enorm, afaceri împreună, gura lumii etc. Am înţeles şi am acceptat să trăim aşa fericiţi până când am să întâlnesc şi eu pe cineva.

Problema e că el s-a schimbat, nu îmi mai da atenţia de odinioară şi nici nu vrea să renunţe de tot la mine. Am pus punct de „n” ori, ne certăm, adică eu mai mult reproşându-i că nu îmi dă atenţia de altădată şi până la urmă iar cedez, ne iubim şi după iar nu mă mai caută 1-2 săptămâni…

E foarte ciudat, i-am zis că mă simt folosită şi că el e foarte egoist, îmi spune că dacă voia doar sex putea merge oricând la alta. Ştiu că nu e genul, îl simt şi ştiu, cu atât mai mult cu cât vine foarte excitat, partidele ţinând maximum 5 min. Deşi la începuturile noastre ducea mult!

Menţionez că am simţit că m-a iubit, dar nici nu îmi convine situaţia actuală. Încă îl iubesc, nu am găsit nici altă persoană, deşi nu m-am închis în mine, în sensul că am dat şansă altora, doar că până la urmă am acceptat să mă văd din nou, din când în când, cu el.

Sunt stagiară, îmi este greu la muncă şi parcă simt acest „greu” şi mai tare după ce mă văd cu el. Parcă nici carieră am senzaţia că nu o să fac. Aceleaşi suferinţe, refuz să cred că el s-a schimbat şi că nu mai poate fi ce a fost la început. Îmi spune că mă iubeşte, dar dovezile lipsesc, cu excepția momentelor vine la mine şi ne iubim.

I am cerut un singur lucru, să mă sune zilnic, îmi invocă faptul că îi e frică că îl prinde şi mai mult de 1-2 pe săptămâni nu mă va putea suna…

Am încredere în experienţă ta şi promit că am să ţin cont de sfaturile tale. Îţi mulţumesc anticipat! Mariana.