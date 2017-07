Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am ajuns la notar de două ori până acum să băgăm divorţul şi parcă ceva ne opreşte”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Numele meu este Florin şi trăiesc o mare dramă în familie. Povestea mea este puţin cam complicată, dar să încep cu începutul.

Sunt căsătorit de 4 ani legitim, dar sunt împreună cu soţia mea de 12 ani şi avem 2 copii împreună (băiatul 4 şi fata 9). Şi acum începe povestea.

În urmă cu 5 ani, am cunoscut o fată şi parcă am fost atraşi magnetic unul de celălalt şi aşa am început o relaţie extraconjugală care a durat 1 an şi jumătate şi din care a rezultat încă un copil cu amanta. În ziua nunţii, soţia mea de drept a aflat. Eu îmi iubeam foarte mult soţia şi am renunţat la amanta, rămânând în continuare lîngă soţia mea, cerându-i iertare şi mii de scuze, pe care până la urmă le-a acceptat, dar nu cred că a depăşit momentul şi nu m-a iertat vreodată pentru ce am făcut.

Au trecut aproape 4 ani de când am comis-o eu, şi acum de curând am aflat că şi ea este într-o relaţie extraconjugală de 8 luni de zile. Am stat de vorba împreună să vedem dacă ne mai putem salva căsnicia şi de ce a vrut şi ea să facă aceeaşi greşeală pe care am făcut-o şi eu. Îmi zice tot timpul că la ea nu a fost o poveste de dragoste ca la mine, ci a fost o relaţie bazată mai mult pe comunicare. Am văzut şi pe desfăşurătorul telefonic că aveau mii de ore vorbite împreună.

Acum ea a terminat-o cu respectivul şi vrea să rămânem împreună pentru noi, pentru copii, pentru familie. Nu ştiu dacă o pot ierta şi dacă am să pot trece peste ce a făcut ea. Am ajuns la notar de două ori până acum să băgăm divorţul, şi parcă ceva ne opreşte în faţa notarului. Am vrea împreună să reluăm relaţia de la zero, dar eu nu îmi pot scoate din minte ce a făcut şi mereu îi reproşez, nu mă împac cu ideea că a fost cu altcineva.

Cu toate că încă o iubesc, nu pot. Ce ar trebui să fac, Adela, că simt că o iau razna din cauza gândurilor ce mă macină noapte şi zi. Sunt conştient că eu am greşit mai mult în relaţia noastră, şi poate şi ea la rândul ei a greşit tot din cauza mea. Aştept nişte sfaturi pentru liniştea mea. Îţi mulţumesc şi aştept răspunsul tău.