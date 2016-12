Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am un iubit cu 17 ani mai mare în Germania, dar am cunoscut pe altcineva”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Mădălina și am 18 ani… un copil. Am un iubit cu 17 ani mai mare, dar eu țin mult la el și suntem de 3 ani împreună. Într-o zi a plecat în Germania să lucreze. Eu la un momendat am cunoscut pe cineva și am continuat să ne mai vedem de plictiseală și așa ne-am apropiat unul de altul. Am început să îl iubesc… și el pe mine. Am încercat de multe ori să pun punct, dar acum e prea târziu din cauza unei probleme pe care o are, mi-e frică de ce ar putea face. Nu mi-e ușor să îi mint pe amândoi eu o să răman cu iubitul pe care îl am acum pentru că deja m-a cerut în căsătorie când a venit din Germania și nu pot să îl las, e cel mai cuminte din lume!