Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „De când am plecat în străinătate, au apărut probleme. Nu mai comunică și se ascunde cu telefonul”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela.

Mă numesc Alexandru și am o problemă cu soţia mea. Suntem căsătoriţi de 8 ani şi avem un băieţel, dar problema mea este că din 2011 sunt plecat în străinătate, la lucru. Ea este acasă, în România, și, de când sunt plecat, au apărut nişte probleme între noi doi. Nu mai comunică şi se ascunde cu telefonul. Înainte, lăsa telefonul, însă acum, nici când pleacă la bucătărie sau dintr-o cameră în altă nu îl mai lasă, deşi nu are nimic ascuns în el. Ne certăm cam tot timpul. Am stat de vorbă cu ea, am întrebat-o dacă are pe altcineva, însă neagă, zice că sunt bizar și că n-are pe nimeni. Eu mă gândesc să divorţez. Aştept un sfat.