Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Stau la el dar, găsesc tot felul de amintiri cu fosta iubită”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Dragă Adela,

M-am mutat, de curând, în casa iubitului meu. Sunt împreună cu el de mai bine de un an, însă de-abia acum am făcut pasul cel mare. Problema mea este că, înainte să fie cu mine, el a avut o relație de lungă durată cu o altă femeie. Deși stau la el de o lună, găsesc tot felul de amintiri de-ale lui cu fosta iubită, fotografii, cadouri etc.

I-am spus că aș vrea să am locul meu și că nu mă simt ca acasă într-o locuință în care fosta iubită domnește de la un capăt la celălalt. A zis că rezolvă, c-o să facă o curățenie generală, însă nu a făcut asta nici acum, iar când i-am spus din nou că mă deranjează, s-a supărat pe mine, fără să vrea să vorbim despre asta.

N-aș vrea să-l presez prea tare, poate încă nu s-a desprins emoțional de fosta relație, dar nu mă simt deloc OK în situația asta. Cum să abordez problema?