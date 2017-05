Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Copiii mi-au dat de înțeles că nu vor o a doua mamă. Ce aș putea să le zic?”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt Florin, am 47 de ani, iar în urmă cu 5 ani am rămas văduv, după ce soția mea a murit din cauza unei boli incurabile. De când am pierdut-o, mi-am dedicat tot timpul celor doi copii ai noștri, un băiat de 16 ani și o fată 18 ani. Au trecut amândoi greu peste moartea mamei și de aceea niciodată nu m-am gândit să-mi refac viața.

Până acum câteva luni, când am cunoscut pe cineva și de atunci viața mea s-a schimbat. Mă face fericit și mă gândesc serios la un viitor împreună cu ea, dar nu știu cum se vor împăca cei doi copii ai mei cu gândul ăsta. Amândoi mi-au dat de multe ori de înțeles că nu vor o a doua mamă. Ce aș putea să le zic ca să o accepte în viaţa noastră?

Adela răspunde:

Dragă Florin,

Este într-adevăr dificil să comunici cu niște adolescenți răniți. Nu are rost să-i forțezi cu ideea că trebuie să accepte o a doua mamă. Mai ales că, după ce ai trecut prin atâtea, nici nu te sfătuiesc să te arunci într-o nouă relație strânsă. Poți avea o relație cu acea persoană și fără să te însori imediat, nu este necesar să te gândești la acest lucru încă.

Nerăbdarea ta se datorează, probabil, golului psihologic pe care, inconștient, încerci să îl umpli. Ceea ce trăiești este omenește de înțeles, dar e posibil să se termine rău dacă te grăbești. Prietena ta, confruntată brusc cu adversitatea a doi adolescenți, s-ar putea să dea înapoi. Mai bine mai așteptați un timp, o introduci treptat în familia ta, astfel încât copiii să aibă timp să se obișnuiască cu ea și eventual să-ți sugereze ei că ar fi momentul să-ți refaci și tu viața. Sunt deja mari, vor accepta dacă nu îi forțezi. Nu te atașa de ideea că ți-au spus că nu vor o a doua mamă, acestea sunt genul de vorbe pe care cineva le rostește la supărare și, având în vedere experiența lor puțină de viață, nu trebuie să le iei ca literă de lege.

Pe măsură ce își trăiesc și ei propriile experiențe sentimentale, vor fi mai dispuși să priceapă prin ce treci și tu. Dacă prietena ta nu te presează să o iei de soție, nu te grăbi. Realizează că nu vei avea niciodată împreună cu ea ceea ce ai avut cu soția ta. Este o cu totul altă situație, altfel de relație.