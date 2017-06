Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”I-a scris fostei soții că mereu se gândește la ea”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Sunt într-o relaţie cu un bărbat de aproximativ 3 ani, avem şi un bebe de 6 luni, fără îndoială, soarele amândurora. Fără să vreau, am citit un e-mail la el în telefon pentru fosta (ei s-au despărţit de aproximativ 7 ani!) în care îi spunea, pe lângă detalii din viaţă lui, citez: „Chiar dacă nu am mai vorbit, eu, m-am gândit mereu la tine”.

Mi s-a rupt sufletul când am citit, am pus suflet în relaţia această, el are 34 de ani, eu 27 şi am ‘tras’ destul de multe pentru această relaţie. Ce mă sfătuieşti? Merită să trăiesc toată viaţă cu acest gând?

Adela răspunde:

Draga mea,

În primul rând, gândește-te că iubitul tău a încheiat la un moment dat relația cu acea femeie, iar ea este de domeniul trecutului. Se întâmplă de multe ori ca, după ce trece timpul, să rămânem cu nostalgii legate de relațiile anterioare, dar asta nu înseamnă că vrem să revenim de unde am plecat. Dacă o iubea așa de mult, de ce nu a rămas cu ea? Dintr-un motiv sau altul, acest lucru nu s-a putut, iar dacă ar reveni la ea, în 99,9% din cazuri s-ar ajunge exact în același punct.

Înțeleg că ești supărată, pentru că atunci când stai zi de zi cu un bărbat și împărțiți totul împreună, el nu se mai poartă ca la început. Poate că mai uită să stea de povești cu tine, nu i se mai pare interesant ce faci și cum ești tu ca om. Faci parte din peisaj, se așteaptă să-i faci de mâncare și să strângi după el – ca o mamă. Depinde numai de tine să-l pui un pic pe jar. Nu trebuie să-i spui că ai văzut acel mesaj, dar dacă sunt lucruri care nu sunt OK între voi, îi poți atrage atenția că nu le vei tolera la nesfârșit.

Te asigur că, și dacă s-ar întoarce la fosta, mai devreme sau mai târziu, îți va trimite și ție același gen de mesaje, cu atât mai mult cu cât tu ești mama copilului său. Trebuie să înveți să fii mai independentă emoțional, să nu trăiești din declarațiile și aprecierile lui. În plus, încearcă să ai și o parte a vieții despre care el nu știe chiar tot, să-l mai și surprinzi uneori.

Atracția dintre un bărbat și o femeie se bazează foarte mult pe elementul surpriză, pe necunoscut. Lui i se pare atrăgătoare fosta pentru că nu mai știe nimic despre ea…