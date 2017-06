Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Practicăm și tot felul de jocuri erotice, dar nu mă mai pot însura, nu mai cred în familie cu copii”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Scrie-i Adelei pe adresa scrieadelei@libertatea.ro şi citește în Libertatea sfaturile ei.

Bună Adela,

Sunt dotat. Sunt adulat, asaltat, arăt super, mă mențin datorită unei vieți fără vicii, dar cu mâncare de calitate superioară, astfel că atrag fetele, femei care știu cum trebuie să arate un bărbat…

Problemele încep când ele vor sex anal și vin câte 3-4 împreună să o pună lată cu mine… La început le doream. După câțiva ani deja mă simțeam copleșit, obosit, plictisit. Astăzi mă simt bine, le-am impus program, agendă și alte diverse „cereri” speciale dacă vor s-o facem…

Multe s-au retras, multe însă au rămas active, ne mai vedem, practicăm și tot felul de jocuri erotice reconfortante, încă nu iau Viagra… Iată și esența problemei: nu mă mai pot însura, nu mai cred în familie cu copii, ce pot să fac…?

Evident că fetele au 90-60-90, am câteva simpatii sincere între ele, eu sunt pregătit pentru orice. Dacă emigrez, pierd tot ce am adunat, tot ce am investit și am aici… Dacă mă apuc de filme porno devin persoană expusă public. Dacă duc viață asta mai departe…? Tu ce zici, ce-mi poți împărtăși din experiență ta? Aștept și-ți mulțumesc.

Adela răspunde

Dragul meu,

Poate că motivul care te face să fii neliniștit nu ține de ceva din exterior, poate are de a face cu dezvoltarea ta interioară. Poate că a venit momentul să te întrebi: la ce bun toate acestea? De obicei, când cineva începe să se confrunte cu această problemă, este un semn că acea persoană este suficient de coaptă pentru a da ceva mai departe.

Poate trebuie să-i înveți și pe alții modul tău de viață. Poate că nu e nevoie să faci neapărat copii, dar este timpul să scrii – de exemplu – o carte despre experiențele tale. Să simți că ai lăsat ceva în urmă. Copiii, într-adevăr, îți schimbă total prioritățile și, mai ales în situația ta, e bine să te gândești de mai multe ori cum ai putea să faci asta. Nu din cauză că n-ai putea să ai mai multe femei. La urma urmei, relațiile în concubinaj nu sunt interzise, nu e interzis nici să faci copii fără să fii căsătorit.

Problema este: ce fel de mediu emoțional le vei oferi acelor copii? Cum se vor dezvolta ei într-o societate în care se va găsi mereu cineva care să-i întrebe: ”care-i treaba în familia ta?”. Cum să-i explici unui țânc care a venit plângând de la grădiniță că râd copiii de el că tu practici amorul liber consimțit? În plus, o femeie care devine mamă își poate schimba optica. Dacă iubitele tale de până acum erau dispuse să te împartă bucuroase, cele care îți vor face copii s-ar putea să începă să aibă alte pretenții.

Însă câtă vreme simți să despici prea mult firul în patru în legătură cu acest subiect, înseamnă că ceva din tine încă nu e pregătit. Când vrei ceva cu adevărat, te apuci și-l faci imediat, fără să mai întrebi pe nimeni și fără să mai ai nicio îndoială.