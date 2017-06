Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Soțul nu ajută în casă, simt că mai am un copil în plus”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Mă numesc Angela și am 39 de ani. De 15 ani sunt măritată cu un bărbat de culoare, pe care l-am cunoscut în Spania, unde am lucrat la un moment dat ca traducător. A rezultat o frumoasă poveste de dragoste, doi copii minunați, care au ieșit mulatri… Nimeni nu mă crede că sunt mama lor – eu, care sunt blondă și albă ca spuma laptelui.

De patru ani, ne-am mutat înapoi în țară, soțul meu a rămas în Spania, unde mai are afaceri, și ne vizitează o dată la câteva săptămâni. Stă câteva zile, în care ne dă complet peste cap. Are probleme financiare, nu ne mai ajută deloc cu banii, când vine, simt că mai am un copil în plus. Îmi este foarte greu să mă întrețin singură, pe mine și pe copii, care au probleme din cauză că sunt mulatri și trebuie să-i mut mereu de la o școală la alta…

L-am întrebat pe soțul meu ce are de gând, l-am întrebat inclusiv dacă are pe altcineva, fiindcă eu simt că ajung la capătul răbdărilor! A schimbat vorba, a dat-o pe glumă, pe scurt n-am ajuns la nici un liman. Acum lucrez ca profesoară, chiar nu suntem plătiți cât de mult se spune și nu știu ce să mă mai fac. Un sfat din partea ta mi-ar prinde bine, îți mulțumesc!

Într-adevăr, este momentul să ai o discuție foarte serioasă cu soțul tău. Dacă el se eschivează și o dă pe glumă, probabil că nu ai țipat suficient de tare. Sunt oameni care nu au deloc energia conflictului în ei, și poate tu ești una dintre aceste persoane. Însă, în situația asta nu prea te ajută să fii pacifistă. Bărbații – fie ei și de culoare – reacționează când sunt certați cu adevărat.

Pune-i în vedere cu răceală și fermitate că ești dispusă chiar și să renunți la această căsnicie dacă el nu se comportă ca un cap al familiei. În definitiv, el este tatăl acestor copii și nu poate să lase totul pe umerii tăi. Dacă nu pricepe, poți apela la gesturi extreme, cum ar fi să schimbi yala de la ușă când vine acasă, astfel încât să nu mai poată intra și să înțeleagă prin fapte că nu mai este bine venit dacă nu-și schimbă atitudinea. Însă, dincolo de conflictul cu soțul tău, este bine să ai în vedere că s-ar putea chiar să fii în situația în care să fii nevoită să ai grijă de întreaga familie.

Dacă ești specialistă în limbi străine, poate îți găsești un job mai bine plătit decât în învățământ. Că tot a început vacanța, de ce nu-ți depui tu CV-ul în mai multe locuri, cine știe de unde sare iepurele. Fii deschisă la noi oportunități și nu mai sta după acest bărbat. Chiar dacă viața ta s-a construit până acum în jurul lui, dacă el nu se ridică la înălțimea cerințelor familiei voastre, n-are rost să te cramponezi de el.