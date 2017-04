Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Stau cu un bărbat însurat, spune că nu își iubește soția, doar o respectă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Am 27 de ani și stau cu un bărbat însurat care are 47 de ani și îl iubesc foarte mult. El cu soția lui nu au relații intime de un an și ceva și dorm în camere separate. Toată săptămâna el e mereu cu mine, doar sâmbătă e acasă până duminică și după din nou cu mine. Nu știu ce să fac că… Eu sufăr foarte mult și câteodată nu reușesc să înțeleg situația el spune că nu o iubește, doar o respectă și îi vrea tot binele din lume și pentru multe motive nu poate să plece de acasă chiar dacă eu sunt ce-a mai importantă persoană pentru el. E foarte sincer și grijuliu cu mine și face tot posibilu să mă vadă doar că eu reușesc să stric tot! Cum ar trebui să mă comport?