Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am o fetiță și am fost căsătorit de două ori. Recent, am cunoscut pe cineva, dar mi-e frică să mă mai căsătoresc”

Dragă Adela,

Am 43 de ani şi un copil, o fetiţă de 15 ani, din prima căsnicie. Am fost până acum căsătorit de 2 ori. Cu prima soţie m-am căsătorit la 25 de ani, după o logodnă care a durat 4 ani (eram împreună din facultate). Am divorţat după 7 ani, când fetiţa avea 4 ani. Se purta urât cu copilul, nu avea deloc răbdare cu ea, ţipa la ea, o certa mereu, şi ridica mâna la ea. N-am mai putut accepta situaţia, aşa că am divorţat şi am păstrat custodia copilului. La scurt timp după divorţ, am cunoscut pe altcineva, iar doi ani mai târziu m-am recăsătorit. Fetiţa nu s-a ataşat de a doua soţie, care era într-adevăr destul de distantă cu ea, deşi la începutul relaţiei nu părea să o deranjeze rolul de mamă vitregă.

Dar la circa un an de la căsătorie, a început să-mi vorbească despre cum ar fi mai bine să începem o familie de la 0 şi să îi cedez custodia fetiţei primei soţii, ca să ne putem face noi familia noastră. I-am zis că nu mai putem continua aşa, dacă îmi impune decizii de genul şi m-am văzut nevoit să divorţez a doua oară, deşi nu se făcuseră nici măcar 2 ani de când ne căsătorisem.

Au trecut câţiva ani fără să am pe nimeni, pentru că am vrut să mă ocup mai mult de fetiţă şi de cum să-i fie ei bine. Recent, însă, am cunoscut pe cineva şi ne înţelegem bine. Ea e cu câţiva ani mai mică decât mine şi nu a fost căsătorită până acum, dar dă semne că ar vrea să ne îndreptăm într-acolo. Doar că mie, după două căsnicii eşuate, mi-e frică să fac iar pasul ăsta.

Cu fetiţa se înţelege bine, dar mi-e teamă să nu fie o fericire scurtă şi după ce ne căsătorim, să nu mai vrea nici ea să se ocupe de fată. Poate sunt şi eu puţin paranoic, după ce am trecut prin acele eşecuri, dar vreau să-i fie bine şi copilului, nu să bag în casă pe cineva care să plece după câţiva ani sau câteva luni. O văd şi-aşa destul de afectată de faptul că, spre deosebire de alţi colegi ai ei de la şcoală, nu a avut lângă ea o mamă în adevăratul sens al cuvântului. Repet, cu cea cu care sunt acum se înţelege bine şi mă gândesc că poate are acum şansa să aibă lângă ea o mamă şi o prietenă. Dar tot nu reuşesc să scap de teama asta că lucrurile ar putea să nu funcţioneze nici a 3-a oară. Ce să fac?