Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am un soț pe care nu-l mai suport. Vreau să-l părăsesc!”

Dragă Adela,

Mă numesc Ileana și am un soț pe care nu-l mai suport de nicio culoare. E cel mai leneș om pe care l-am cunoscut și cu mine se poartă de parcă aș fi servitoarea lui și trebuie să fiu la cheremul lui la orice oră. Dacă nu îi aduc farfuria cu mâncare în 5 minute, zice că degeaba și-a luat nevastă și că mai bine și-ar căuta pe alta. Deja cu prietenii nu mai poate fi vorba să ieșim, că mi-e mie rușine să mă afișez cu el. Greșeala a fost a mea, că am acceptat să mă mărit cu el, că i-am ascultat pe ai mei când mi-au zis că nu e bine să rămân nemăritată, că mă fac de rușine. Păi mai rău mă fac de rușine cu el, decât singură. Vreau să-l părăsesc. Am vorbit cu mama să-mi fac bagajele și să mă mut la ea, dar nu vrea să audă. Zice că nu așa se procedează și că e datoria mea să lupt ca să-mi salvez căsnicia. Păi numai eu să lupt? Sunt disperată! Nu știu ce să fac și nici la cine să apelez. De-asta te rog pe tine să mă ajuți să iau o decizie.