Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am 32 ani, sunt căsătorită de 12 ani și sufăr de lipsă de apetit sexual de când am născut”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 32 ani și sunt căsătorită de 12 ani și sufăr de lipsă de apetit sexual de când am născut. Am crezut inițial că este cauzată de anticoncepționale, dar problema mea continuă și în momentul de față. Îmi iubesc soțul foarte mult și ne-am înțeles bine mereu, dar această problemă îmi afectează încet-încet căsnicia.

Pur și simplu nu reușesc să-l fac să înțeleagă că nu am pe nimeni, ci doar nu am chef de sex.Țin să menționez că mimez un orgasm sau o stare de bine tocmai pentru a nu-l supără pe soțul meu, dar credeți-mă că nu mai pot și nu știu cum să-l fac să înțeleagă că eu am o problemă și nu știu încotro să mă îndrept. Nu știu cum va reactina dacă i-aș spune că de 10 ani practic nu am chef de sex, fac asta doar de dragul lui…