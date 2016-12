Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-a înşelat de câteva ori, însă eu l-am iertat. Eu simt că are pe altcineva în viaţa lui”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am o mare nedumerire şi am nevoie de un sfat. Sunt căsătorită de 6 ani, avem un copil împreună de 1 an de zile. Soţul meu are foarte multe momente în care mă respinge. Adevărul este că seara, când vine acasă, se comportă frumos.

El m-a înşelat de câteva ori, însă eu l-am iertat. De câte ori vorbesc cu el îmi spune că este supărat, dar motivul nu mi-l spune. De câte ori ne certăm, îmi spune vorbe grele. Mama lui are probleme de sănătate, eu sunt ocupată toată ziua, seara îmi doresc să mă duc cu el la soacră-mea, dar refuză să mă ia. De câte ori îl întreb care este problema, îmi spune că este supărat, dar poartă diferite conversații și pare calm şi fericit cu diferiţi oameni, mai mult femei.

Eu simt că are pe altcineva în viaţa lui, eu nu ştiu ce să mai cred, am impresia că nici nu mă iubeşte. Am vorbit cu el, dar a spus că nu este adevărat, nu are pe nimeni şi dacă vorbește cu anumite persoane (femei), doar vorbeşte şi că el mă iubeşte, că altfel nu stătea cu mine. Însă eu nu simt lucrul ăsta și am nevoie de sfatul dumneavoastră.

Va rog, ajutaţi-mă cu un sfat, o explicaţie, nu am de unde să ştiu ce este în sufletul lui şi dacă el ar iubi pe altcineva nu vreau să stau în calea lui, însă nu ştiu care este adevărul. Mulţumesc!