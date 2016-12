Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am 18 ani, el e mai mare decât mine cu zece ani. Ai mei nu îl suportă, iar cuvintele lor mă rănesc”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Bianca şi am 18 ani.

Am, de un an şi o lună, o relaţie cu un băiat. El e mai mare decât mine cu zece ani. Ai mei, mai ales tatăl meu, nu prea îl suportă, zice că e un alcoolic, că îşi bate joc de mine, că nu e genul meu de persoană şi tot felul de alte lucruri. Pe mine aceste cuvinte mă rănesc tare, de un an de zile tot îndur, crezând că într-o bună zi o să înţeleagă că eu îl iubesc şi că şi el mă iubeşte, dar asta nu s-a întâmplat nici acum.

Vreau să vorbesc cu ai mei şi să le spun că vreau să îmi petrec mai mult timp cu el, să facem vacanţe împreună, nu să stau câte două ore pe săptămâna cu el.

Ai putea să mă ajuţi cu un sfat? Mulţumesc frumos!