Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am rămas însărcinată la 15 ani, uneori dau vina pe soțul și pe fiica mea pentru tot ce am ratat”

Dragă Adela,

Numele meu este Ana și am 18 ani. Sunt mama unei fetițe de 3 ani, sunt căsătorită și anul acesta ar fi trebuit să termin liceul. Am rămas însărcinată la 15 ani cu iubitul meu, iar pentru că voiam să rămânem împreună, părinții ne-au lăsat să ne căsătorim. Ne înțelegem bine, dar uneori simt că mi-am ratat viața. Nu am reușit să termin școala, nu îmi găsesc de muncă și ne trăim modest.

Uneori, când am zile mai proaste, dau vina pe soțul și pe fiica mea pentru tot ce am ratat… De la copilăria mea, la distracții și până la școală și serviciu mai bun. Nici nu știu cum să fac să mă scot din situația asta, soțul meu nu s-ar împotrivi, dar simt că nu avem destulă putere pentru a ne continua și viața de familie și să îmi rămână și timp pentru ce aș mai vrea eu să fac. Cum să procedez?

Adela răspunde:

Dragă Ana,

Dacă vrei să fii fericită, nu te compara niciodată cu alții. Fiecare are viața lui, fiecare are de luat propriile lecții. Poate că pentru tine este mai greu acum, dar mai târziu tu vei avea mai multă libertate decât cei care par mai liberi acum. Marea majoritate a oamenilor dispune de timp și relaxare în prima parte a vieții, când de fapt nimeni nu știe cum ar trebuit valorificat acel timp. Ca urmare, el se pierde.

Pe tine, viața te-a pus în situația să ”bifezi” treburile serioase – familie, copil – de timpuriu, cumva invers față de ceilalți. Asta e. Oricum, nu poți schimba nimic, mai bine îți asumi și mergi mai departe. Ce rost are să mai regreți? Dacă ai fi putut acționa altfel atunci, ai fi făcut-o, dar faptele arată că nu ai putut. Prin urmare, acum trăiești din plin consecințele acțiunilor tale. Nu dispera. Cu siguranță că, pentru voi, e mai bine așa. Iubește-ți familia, iubește-ți fetița, împărtășește-ți viața cu ea. Ești încă foarte tânără, te poți juca. Și ce dacă nu ți-ai terminat liceul la timp, îl termini când se poate. O rogi pe cea mică să te ”ajute”, iar ea se va simți foarte importantă și va coopera.

De fapt, dacă te-ai uita cu drag la tine în ”curte”, în loc să te uiți în jur la ce fac alții, ai putea să trăiești raiul pe pământ. Sau, dacă chiar vrei să te uiți la alții, măcar uită-te la cei de la care ai putea să înveți. Oamenii reușesc foarte bine să-și trăiască viața având copii, unii sunt vedete foarte iubite și de succes, alții sunt oameni de afaceri, medici sau scriitori. Depinde numai de tine să te organizezi în așa fel încât să reușești să le faci pe toate, fără să dai vina pe copil pentru eventualele tale neputințe.