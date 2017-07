Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „L-a văzut de la balcon pe prietenul meu, îmbrăţişându-se şi pupându-se cu o fată, în faţa blocului”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Numele meu este Mihaela şi sunt de 4 ani şi jumătate într-o relaţie, din care am stat despărţiţi aproape 3 luni, după ce am descoperit că m-a înşelat cu o colegă a lui de serviciu. Ne-am împăcat după ce mi-a jurat că nu o să mai repete greşeala.

Doar că, în urmă cu câteva săptămâni, am mers împreună la ziua de naştere a unei prietene. Petrecerea avea loc la ea acasă. Am stat împreună toată seara, mai puţin o perioadă de circa 20-30 de minute, în care mi-a zis că merge până la un magazine din apropiere să-şi cumpere ţigări. A plecat, iar după câteva minute a venit la mine prietena (sărbătorita) să-mi spună că l-a văzut de la balcon pe prietenul meu, îmbrăţişându-se şi pupându-se cu o fată, în faţa blocului (tipa şi ea invitată, doar că nu-mi dădusem seama când a ieşit şi ea din casă). S-au întors amândoi în casă, doar că la interval de câteva minute (el primul, ea după vreo 5-10 minute), probabil să nu dea de bănuit.

Nu am făcut o scenă pe moment, ca să nu stric atmosfera, însă în drum spre casă am început să-l iau la întrebări. La început a negat şi a spus că nu era el şi că cineva mi-a spus, probabil l-a confundat. Ulterior, după ce am insistat, a recunoscut că băuse cam mult, că nu şi-a dat seam ape moment ce face, că a fost doar o scăpare şi că nu o să se mai repete. Doar că nu ştiu dacă să îl mai cred, mai ales că nu e la prima abatere şi nu e prima oară când îmi promise că nu o să mai greşească. Şi uite că nu s-a ţinut de cuvânt. Iar acum nu ştiu ce să fac. Să-i mai dau o ultimă şansă sau să pun capăt lucrurilor, ca să nu mă mai pună iar într-o situaţie de genul?

Adela răspunde:

Dragă Mihaela,

Da, ai putea să-i mai dai o ultimă șansă, dar știi proverbul: ceea ce s-a petrecut o dată, poate să nu se mai repete niciodată, dar ceea ce s-a petrecut de două ori, sigur se va mai repeta. Se pare că iubitul tău are această înclinație, iar tu ești pusă în situația de a alege. Îl accepți pe el așa cum este, știind că mai sare pârleazul din când în când, dar știind sigur că în final tot la tine se întoarce, pentru că te iubește foarte mult și în rest se poartă impecabil, sau îi dai papucii, pentru că nu este de tolerat.

Tu știi cel mai bine toate amănuntele, ce poate și ce nu poate, care sunt punctele lui tari și care sunt cele slabe. Pentru că, să știi, poți da peste un bărbat extrem de fidel, dar care să fie indisponibil emoțional în cea mai mare parte a timpului. Te iubește de două ori pe an, în rest e cu tine, dar parcă nici n-ar fi. Acesta, se mai duce și pe al altele, dar poate că e cu tine cald și atent – mai știi? Poveștile cu iubiri perfecte există numai în filme, în viața reală ne trezim de multe ori că trebuie să spargem idealul în bucăți: iubirea dintr-o parte, sexul din alta, căldura și înțelegerea din cu totul altă parte…

Cine știe, poate el își dorește o relație deschisă, în care să poată oricând să mai aibă și câte o aventură. OK, spune-i că vrei și tu același lucru, să vedem dacă lu i-ar conveni să știe că mai ai și tu vreo doi iubiți. Deja poți să-i pretinzi asta, din moment ce tu l-ai iertat de două ori. De asemenea, poți să-l iei la mișto: ”Păi de ce să te ferești, iubitule, adu-le aici. Mergem împreună la shopping, ca fetele, mai fac și ele o tocăniță, mai îți calcă o cămașă… dacă tot ne iubim, s-o facem pe față”. E mai eficient să-l faci se simtă jenat decât să se simtă cicălit. Oricum, decizia finală îți aparține, pentru că tu ești singura care știi ce-ți dorești.