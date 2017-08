Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Are în calculator filmări cu el în timp ce face dragoste cu alte femei”

Dragă Adela,

Numele meu este Laura, iar de aproape un an sunt într-o relaţie cu cineva. Din ce mi-a spus el, înaintea mea a mai avut 2 relaţii serioase, care au durat 2-3 ani. Până acum câteva săptămâni nu am avut nicio problemă în relaţie, dar acum am nişte dubii. Fiind la el acasă într-un weekend, am intrat pe laptopul lui să descărcăm nişte filme la care să ne uităm în acele 2 zile. Fără să am intenţia să-i cotrobăi prin ce are el salvat în calculator, am dat peste câteva filme, pe care le-am deschis, măcinată de curiozitate şi în care am văzut că apare el, făcând sex cu alte femei.

Când l-am luat la întrebări s-a făcut roşu la faţă şi a început să se răstească la mine. După ce s-a mai calmat, mi-a spus că avea în trecut obiceiul să-şi înregistreze partidele, dar că întotdeauna şi cu acordul lor. Problema e că el mi-a zis, aşa cum am scris şi mai sus, că a avut numai 2 relaţii serioase înaintea mea, iar în înregistrările pe care le-am găsit apăreau mult mai multe. Cu alte cuvine, m-a minţit şi mi-a ascuns că a mai fost şi cu altele înaintea mea.

Când l-am întrebat dacă avea de gând să-mi ceară şi mie să facem acelaşi lucru, mi-a zis că avea de gând să mă întrebe, dar pe măsură ce a trecut timpul, şi-a dat seama că nu sunt genul care ar accepta ideea asta. Şi aici cam aşa e. Acum întrebarea mea e: mai are vreun sens să mai continui relaţia cu un astfel de om? Nu ideea în sine că a avut mult mai multe relaţii înaintea mea e problema, ci faptul că are obiceiurile astea (cu care eu nu sunt de accord şi nu o să i le accept niciodată) şi că nu a fost sincer cu mine de la bun început. Mulţumesc în avans pentru ajutor.

Adela răspunde:

Dragă Laura,

Ce sentimente ai tu față de acest om, după aproape un an pe care l-ați petrecut împreună? Cât de mult îl apreciezi? Ce calități și ce defecte are? Merită să renunți la el pentru acele defecte pe care i le-ai descoperit de curând, sau mai degrabă merită să-l ierți și să continuați relația? Cum se comportă acum, după ce i-ai descoperit secretul?

Este nevoie de mult timp petrecut împreună cu cineva pentru a ajunge să-l cunoști, niciodată nu știi de la început cu cine ai de-a face. Poate că, dacă te hotătăști să renunți la acest băiat, următorul peste care vei da să aibă, și el, vreun defect inacceptabil – și tot așa, din relație în relație, până când îmbătrânești și ne trezești că ești singură. Acum, dacă știi toate acestea despre el, relația voastră este mai autentică, mai sinceră. Îl cunoști mai bine. Este tot el, cel de care te-ai îndrăgostit la început, doar că acum îl vezi într-o lumină mai adevărată.

Ne place să ne mințim frumos, pentru a ne proteja fricile și orgoliile, dar în final ne dăm seama cât de puțin curaj avem să iubim cu adevărat. Dacă iubitul tău își cere iertare și îți spune că ești importantă pentru el și dorește să fie cu tine, mai dă-i o șansă. Dacă, însă, devine distant și fițos, atunci poate că e mai bine să renunți.