De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Am o problemă ciudată și nu știu cum aș putea să o scot la capăt. Mă numesc V. și am 26 de ani. Bunici mei locuiesc într-un sat de la munte, nu foarte departe de București, însă am mers acolo de puține ori. Nu prea cunosc lumea din sat, nu am mulți prieteni pe-acolo, pe scurt, mergeam acolo mai mult pentru liniște și doar pentru câteva zile.

Ultima oară am vizitat acel sat în urmă cu un an, am cunoscut o fată venită în vacanță la un unchi de-ai ei, are 22 de ani, și am devenit un cuplu. Ea s-a mutat la București, ne-am logodit, plănuiam să facem nunta la anul, în 2018. Doar că cineva din sat, cu care sunt prieten pe Facebook, a aflat despre relația mea și mi-a dat vestea cea mare: eu cu fata aceasta suntem verișori primari. Practic, mama mea și cu tatăl ei sunt frați, dar nu-și vorbesc de peste 20 de ani, iar eu nu ne-am cunoscut niciodată partea aceea a familiei.

La început, n-am crezut, apoi am făcut câteva săpături și am realizat că amicul acela de la țară are dreptate. Chiar așa stau lucrurile. Nu știu ce să fac, nu știu dacă este un păcat, nu știu dacă asta contează, până la urmă, sau dacă mai importantă este iubirea noastră. Pur și simplu sunt debusolat. Mai mult decât atât, iubita mea încă nu știe că suntem veri. Să-i spun? Cum să procedez? Te rog, ajută-mă cu un sfat.