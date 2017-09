Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mereu am avut fetișuri cu femei mai în vârstă decât mine”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Mă numesc Dan. Mi-am făcut curaj să-ţi scriu pentru că am nevoie de un sfat de la o persoană avizată. Am 29 de ani şi de când eram adolescent, am avut fetişuri cu femei mai mari decât mine (de la 40 de ani în sus). Am o prietenă, în vârstă de 27 de ani, pe care o iubesc, dar când ajungem la partea intimă, nu mă atrage deloc. Însă când mă uit pe internet la imagini cu femei mai în vârstă decât mine, imediat îmi vine cheful. De câteva luni, relaţiile noastre intime aşa funcţionează. Eu mă „încălzesc” uitându-mă la acele doamne, iar apoi trecem la treabă, ca să zic aşa. Pe moment pare cea mai bună „strategie” ca să ne bucurăm şi noi de ceva acţiune în relaţia noastră, dar pe termen lung nu ştiu cât de mult va mai ţine. Menţionez că prietena mea nu ştie de fetişurile astea şi mi-e frică să-i spun, să nu se oripileze. Ce sfat îmi poţi da?