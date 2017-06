Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Îmi e dor de el, dar nu mai vreau partide nebune de amor şi atât”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Numele meu este Mirela. În urmă cu câteva luni (mai puţin de un an), am cunoscut un tip pe o aplicaţie matrimonială. Amândoi abia ieşisem dintr-o relaţie şi nu ne doream ceva serios, astfel că am convenit să avem o relaţie bazată numai pe sex, fără să implicăm sentimente, fără obligaţii unul faţă de celălalt. A mers ok treaba câteva luni, până când mi-am dat seama că încep să mă îndrăgostesc de el. Mi-a fost teamă să-i spun, mai ales că mă simţeam bine cu el în pat.

Dar nu mai puteam rezista, aşa că i-am zis. Când a auzit, s-a supărat. Mi-a repetat că nu îşi doreşte mai mult, că avea impresia că suntem pe aceeaşi lungime de undă şi că dacă vreau o relaţie, să-l las în pace şi să-mi caut pe altul, la fel cum o să-şi caute şi el pe alta cu care să se culce. Am rupt legătura câteva săptămâni, timp în care am făcut tot posibilul să-l uit şi să trec peste dezamăgirea pe care mi-a provocat-o. Zilele trecute, însă, m-am trezit cu un SMS de la el în care îmi zicea că îi e dor de mine, de încă o noapte împreună şi m-a întrebat dacă putem să ne întâlnim zilele astea.

Recunosc că şi mie îmi e dor de el, dar nu vreau să mai trec iar prin ce am trecut cu el. I-am promis că o să ne vedem, dar nu ştiu în momentul ăsta cum o să procedez când o să-l văd. Să-i spun că nu s-a schimbat nimic din punctul meu de vedere şi că vreau în continuare mai mult sau să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic şi să ne întoarcem la situaţia de dinainte, adică la partide nebune de amor şi atât?

Adela răspunde:

Dragă Mirela,

Dacă ai reușit să te îndrăgostești de acest bărbat, înseamnă că te-ai vindecat după acea dspărțire și ești pregătită pentru o nouă relație. Ai încercat să nu te implici sentimental și ai văzut că sexualitatea și emoțiile totuși nu se pot separa. Ai văzut că, dacă încerci să le separi, ajungi să suferi. E și normal, ființa umană este un tot și numai din neștiință încercăm noi să credem că putem să facem abstracție de unele părți din noi înșine dar, după cum vezi, rezultatul doare.

Prin urmare, nu face de două ori aceeași greșeală. Nu mai face abstracție de sentimente, pentru că vei suferi din nou. Explică-i domnului că pentru tine inima este mai puternică, că nu ești o depravată care se conduce doar după instincte. Dacă ar avea o scară de valori corectă, ar putea să aprecieze acest lucru, nu să se supere. Cu siguranță că el, ca urmare a faptului că a suferit în relația anterioară, a crezut în mod greșit că dacă evită emoțiile, evită și suferința. Bărbaților le e mai ușor așa. Explică-i că, dacă inima ta s-a trezit și își cere drepturile, înseamnă că poate avea încredere în tine că vei fi alături de el și nu îl vei face să sufere, ca în fosta relație.

Amândoi ați trecut peste despărțiri dureroase și ar fi cazul să vă învățați lecțiile. Spune- că, dacă mai are nevoie de timp ca să-și lingă rănile, îl mai poți aștepta o vreme, dar la tine să vină cu inima deschisă sau deloc. Dacă vei fi foarte hotărâtă, îl vei convinge pentru că el, chiar dacă nu-și dă seama, deja a început să te iubească. Altfel, nu ți-ar fi trimis acel SMS. Așa, aveți șansa să fiți foarte fericiți împreună, în sfârșit.