Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am o amantă și mi-e teamă să închei relația cu ea, pentru că va face scandal și îi va spune soției”

Mă numesc Tudor, sunt căsătorit de 5 ani și, de un an, am și o amantă. Problema mea e că amanta este tot mai nerăbdătoare să oficializăm cumva relația și, cu timpul, mi-am dat seama că este cam instabilă emoțional, adică e genul de femeie foarte impulsivă, destul de răzbunătoare, care devine arțăgoasă din motive aparent nesemnificative. Mi-e teamă că, dacă îi spun că vreau să încheiem relația, va face scandal, se va duce la nevastă-mea și va încerca prin orice mijloace să mă distrugă psihic. Țin foarte mult la soția mea și la căsnicia asta și simt că am făcut cea mai mare prostie înșelând-o. Cum pot să ies din situația asta?