Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am mers cu soția la un club de swingeri. Apoi am renunțat, dar eu tânjesc după încă o experiență”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Eu și soția mea suntem căsătoriți de 5 ani. Aveam o viață sexuală foarte activă, dar amândoi am început să vrem mai mult, așa că în urmă cu un an ne-am gândit să mergem la un club de swingeri. La început ne-am simțit amândoi bine, dar după a treia sau a patra partidă, soția mi-a zis că ea nu mai vrea să facem asta. Am renunțat să mai mergem, ea e fericită, dar mie îmi pare rău și tânjesc după încă o experiență. Mai ales că viaţa noastră sexuală e în continuare scăzută… Oare e ceva în neregulă cu mine că am dorinţele astea?