Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Sunt căsătorită și am cunoscut un bărbat pe care îl iubesc, dar o relație cu el e imposibilă”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Maria și sunt căsătorită de 12 ani. Din cauza faptului că soţul meu consumă alcool mereu, am avut multe discuţii cu el, însă e un om bun.

Cu toate astea, problema mea e că acum doi ani am cunoscut un bărbat. Este din aceeași localitate cu mine, doar că e plecat în altă ţară de doi ani și vorbim în fiecare zi. Însă ne respectăm foarte mult.

Mi-am dat seama că îl iubesc pe acest bărbat, desi nu l-am întâlnit și îi cunosc doar doi fraţi.

Aş dori sfatul tău. Nu reuşesc să mă desprind cu totul de el. Am încercat să nu mai vorbim, mai ales că el acum are o prietenă acolo, însă nu reuşim să nu discutăm. Pot spune că nu mă deranjează faptul că are pe cineva, dar mă omoară gândul că într-o zi n-o să mai păstărm legătura.

În momentul de față, o relaţie ar fi imposibilă din mai multe motive. Voi reusi să îl uit vreodată?