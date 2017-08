Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Fiica mea și-a găsit un iubit cu 20 de ani mai tânăr și nu se gândește la familie”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Angela și am o fată în vârstă de 42 ani, care nu a fost niciodată căsătorită. Are studii superioare și profesia pe care o practică îi asigură un venit peste medie. Programul de muncă este foarte solicitant și se desfășoară în general între orele 9 dimineața până la 7-8 seara.

Are o profesie liberală căreia i se dedică cu tot sufletul de peste 16 ani. A avut numai relații pasagere de maximum 2-3 ani cu bărbați din anturajul profesional cam de aceiași vîrstă cu ea dar până acum nu a găsit persoana potrivită, din punctul ei de vedere, pentru a forma o familie. Actualmente este în relație cu un bărbat pe care la cunoscut cu ocazia unui concediu în afara țării, el fiind român cu domiciliu în România.

Problema care mă preocupă, ca părinte ce-si iubește copilul și-i dorește o viață fericită, lipsită de necazuri, este că această relație se cam lungește mai ales că diferența de vârstă este cu mult în defavoarea fiicei mele. Fata are cu 20 ani mai mult, are o constituție mignonă ce-i ascunde vârsta și mă tem că în virtutea firescului este posibil ca lui să-i apară o persoană de vârsta apropiată cu a sa și-i va rupe inima fetei mele. Eu nu am discutat nimic cu fata, am așteptat că poate ea se trezește la realitate și se retrage din această relație. Nu știu ce să fac și cum să procedez. Din acest motiv m-am adresat dumneavoastră să-mi dați un sfat.