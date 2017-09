Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am aflat că mama mea se prostituează”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Corina, am 16 ani și am aflat că mama mea se prostituează. Pur și simplu sunt șocată. La început mi-au ajuns la ureche niște zvonuri, însă am crezut că sunt niște răutăți ale oamenilor, cărora le place să facă rău și să râdă de alții. Apoi am auzit lucrul ăsta și de la oameni în care am încredere. Apoi, într-o seară, i-am povestit mamei despre zvonurile astea, sperând să-mi spună că sunt doar bârfe, însă mama mea a recunoscut că se prostituează de cel puțin 10 ani. La început, a vrut să câștige niște bani ca să ne crească pe mine și pe fratele meu mai mic. Acum, este o sursă de venit foarte facilă și substanțială pentru ea. Eu credeam că este consilier juridic. o ducem foarte bine cu banii, dar nu știu cum să reacționez. Mi-aș fi dorit să nu fi aflat asta niciodată. Ce pot să fac? Vreau să o ajut să nu se mai prostitueze, dar cum?