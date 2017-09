Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am culcat de câteva ori cu verișoara prietenei mele”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Cosmin, am 28 de ani şi sunt cu prietena mea de 2 ani. Ea are o verişoară, de aceeaşi vârstă cu ea (26 de ani), care, de când am început relaţia cu prietena mea, a început să-mi facă avansuri. Menţionez că nu sunt foarte apropiate, iar iubita mea mi-a zis deseori despre ea că e uşuratică şi spărgătoare de relaţii. Faza e că, după un timp, eu am cedat avansurilor ei şi m-am culcat cu ea de câteva ori. Mă simt pe de-o parte prost, dar pe de altă parte sunt mult mai satisfăcut dpdv sexual cu ea decât cu prietena mea, ceea ce mă face să o doresc din ce în ce mai mult, deşi ştiu că nu e ok ce fac şi că trebuie s-o rup cât mai curând cu ea. O iubesc şi pe prietena mea şi mi-e groază de clipa când va afla toată povestea. Ce sfat îmi poţi da în situaţia asta?