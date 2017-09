Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Soțul meu a început să-mi consume din bani la băutură, pariuri şi păcănele”

De când lumea si pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Lorena,

Jocurile de noroc nu sunt ceva ”util”, dimpotrivă, consumă banii și nervii – pe ai tăi și pe ai celorlalți. S-au petrecut multe tragedii din cauza acestei meteahne, deci nu se pune deloc problema că el ajută pe cineva în felul acesta, nici măcar pe el. Prin urmare, explică-i cu fermitate cum stau lucrurile. Dacă vrea să fie cu adevărat util, să găsească o activitate de pe urma căreia se câștigă bani, nu se pierd. Sau, dacă se simte inutil și nu are ce face, să facă voluntariat într-un loc unde se simte bine. Nu mi-ai spus de ce natură este problema care l-a făcut să fie pensionat, dar dacă poate să meargă la păcănele, poate să aibă grijă și de niște câini fără stăpâni sau le citească o poveste unor copii orfani. Lucruri de făcut fără primești nimic în schimb se găsesc, doar să ai bunăvoință. Poate n-o să câștige bani, dar sentimentul că cineva chiar are nevoie de el este neprețuit. Plus că, după ce îți crești stima de sine în acetst fel, îți vin și idei și îți apar și oportunități ca să chiar câștigi ceva. Ca să fii și mai convingătoare, refuză să-i dai bani pentru această ”pasiune” a lui, oricât de mult s-ar supăra. Întreabă-l cum s-ar simți el dacă ar fi în locul tău, spune-i cum te simți și explică-i ca unui prieten că nu știi cum să rezolvi această situație. Îndrăznește să fii categorică, pentru că ai dreptate. Dacă îți susții cu putere poziția, mai devreme sau mai târziu te va asculta, pentru că nu prea are încotro.